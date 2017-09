Na Mednarodni slikarski ex tempore, ki je v Piranu potekal teden dni, se je prijavilo 254 udeležencev, oddali pa so 232 likovnih del. Strokovni žiriji iz mednarodnih krogov je predsedoval Vasja Nagy, podelili pa so 23 najrazličnejših nagrad v skupni vrednosti 18.000 evrov.

Osrednja velika nagrada, imenovana grand prix, ki jo podeljujejo Obalne galerije Piran, je letos šla v roke ljubljanski slikarki Ulli Žibert. Prejela jo je za sliko z naslovom Naše virtualno.

»V času potrošniške krize zahodne civilizacije je ideja domače živali za slikarski motiv lahko provokativna, saj vzbuja pomisleke o ekoloških vrednotah v sodobni družbi. Zato vabi k poglobljenemu razmisleku o nujnosti novega, drugačnega odnosa z naravo,« so med drugim zapisali v obrazložitvi.

Nagrado Obalnih galerij v obliki samostojne razstave v piranski Galeriji Hermana Pečariča, ki jo podelijo mlademu ustvarjalcu do 35 let, je dobil Simon Vovk. Žirijo je prepričal njegov preplet vzorcev iz tehnološkega sveta in abstraktne krajine; domišljeno povezuje klasično slikarstvo in aktualne intermedijske probleme.

Podelili so še osem velikih odkupnih nagrad v vrednosti 1000 evrov, hotelske nagrade, častno priznanje občinstva, nagrado občine, nagrade za dela na papirju in druge nagrade. im