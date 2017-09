Današnji hiter način življenja, ko veliko ljudi nima časa živeti normalno in se res posvetiti tudi najosnovnejšim ali najbanalnejšim podrobnostim, nas lahko udari po žepu in glavi bolj, kot bi si želeli. Če se vam zgodi, da pri dolivanju goriva niste bili »pri stvari«, se po možnosti pogovarjali po telefonu ali kakor koli drugače dovolili, da vam pozornost uide drugam, je možnosti za napako veliko. Če ste jo opazili še na črpalki in še preden ste zagnali motor, je škoda lahko minimalna. Če pa se vam je to zgodilo na cesti, ko je motor zaradi tega ugasnil, so poškodbe na tehniki lahko večje in predvsem dražje.

»Najceneje bo, če voznik v vozilu z napačnim gorivom ne bo zagnal motorja. Če bo imel sklenjeno asistenco, ga potem tudi prevoz v delavnico ne bo nič stal, tam pa bo treba le izčrpati gorivo in natočiti pravo, kar ne pomeni kakega pomembnega stroška. Ali pa bo celo brezplačno, odvisno od vsebine asistenčne ponudbe. Precej dražje bo, če se mu to zgodi v tujini in brez omenjene pogodbe, najdražje pa, če se bo kljub napačnemu gorivu vozil, saj so potem že potrebni servisni posegi v vozilu,« je povedal Rok Istenič iz Renaulta, njegovi kolegi iz tehničnega centra pa dodajajo, da je v primeru napačnega točenja za motor nevarnejša in škodljivejša zamenjava dizelskega goriva z bencinskim, saj bodo v takšnem primeru prej nastale poškodbe motorja. Vsekakor pa bo to le v primeru, če bo kupec nadaljeval vožnjo s tem vozilom oziroma napačnim gorivom.

Dizelska vozila najkritičnejša Pri napačnem točenju goriva v posodo je po izkušnjah AMZS pogostejša napaka, da voznik v vozilo na dizelski pogon nalije bencin kot pa obrnjeno. Vrat bencinske ročke je tanjši kot vrat dizelske in jo zato zlahka vtaknemo v vsako odprtino za točenje goriva. Drugače pa je z dizelsko ročko, ki je običajno preširoka za odprtine v vozilih na bencinski pogon. »Največkrat se pri intervencijah srečamo z napačnim gorivom v vozilih na dizelski pogon, kar pomeni tudi večje tveganje za raznovrstne tehnične okvare. Dizel v dovodu goriva deluje kot mazivo, še posebno v črpalki. Če je v posodi za gorivo med nafto pomešan bencin, nastane nasprotni učinek in mešanica deluje kot topilo. Večja ko je količina prečrpane mešanice skozi sistem, več škode bo povzročene. Najpogostejše so okvare visokotlačne črpalke, dovajalne črpalke, injektorjev, v skrajnih primerih pa tudi celotnega pogonskega agregata. Pri tem je treba poudariti, da so novejša vozila dovzetnejša za tovrstne okvare,« pravi Jurij Kočar, produktni vodja pri servisu AMZS. Tako je dovolj že 500 metrov vožnje z napačnim gorivom in že bo to prišlo v pomembne dele napeljave in v sam motor. Sicer na bencinskih črpalkah pri nas uporabljajo tri vrste točilnih pip, in sicer točilno pipo za bencinske avtomobile s premerom cevi 21 milimetrov, točilno pipo za dizelske osebne avtomobile s premerom 25 in točilno pipo za dizelske tovornjake s premerom 32 milimetrov. Vse te so v uporabi že zadnjih 20 let, odkar so na trg vstopila neosvinčena goriva. Sodobni dizelski motorji omogočajo točenje le s pipo premera 25 milimetrov, po premeru največja pipa pa je zaradi velikega pretoka več kot sto litrov na minuto primerna samo za tovornjake. »Iz tega torej izhaja, da je zamenjava goriva na bencinskem servisu fizično možna le v primeru, ko voznik v dizelski rezervoar natoči bencin. Obrnjena možnost v večini primerov niti fizično ni mogoča, saj je točilna pipa za dizelske osebne avtomobile preširoka,« pravi Valentina Danev iz OMV. Glede pogostosti napačnega točenja goriva se slednji primeri večkrat pojavijo v viških turistične sezone in na servisih, na katerih je pretočnost gostov večja. A ker smo vsi le ljudje, se tovrstna napaka lahko pripeti vsakomur, v večini primerov pa je vzrok za pomoto nezbranost in ne nevednost gostov bencinskih servisov. »Po poročanju naših prodajalcev se napačna dolivanja danes dogajajo pogosteje kot pred leti. Vsak mesec registriramo nekaj takih primerov. Seveda je govor o tistih, pri katerih se napačno točenje ugotovi že na samem bencinskem servisu. Najpogostejši vzrok za napačno točenje je brez dvoma povezan z dejstvom, da danes kupci pogosteje menjajo vozila, ki jih vozijo. Niso redki primeri, ko ista družina uporablja več vozil mešanega voznega parka, dizelsko in bencinsko, enako velja tudi za službene vozne parke. Ker je točenje goriva rutinska operacija, kupci tako v svojem poročanju pogosto navajajo, da v vozilo avtomatsko natočijo gorivo, ki so ga navajeni pri svojem lastnem vozilu,« meni Aleksander Salkič iz Petrola.