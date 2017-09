Rossi se je poškodoval, ko je v četrtek zvečer padel z motorjem za enduro, s katerim je treniral v bližini svojega doma v Tavullii. Takoj so ga prepeljali v lokalno bolnišnico, njegova ekipa Yamaha je kmalu potrdila poškodbe. »Valentino Rossi ima dvojni zlom golenice in piščali z izpahom desne noge,« so sinoči sporočili iz japonske ekipe. Rossija so operirali v bolnišnici v Anconi, mesto zloma so utrdili s kovinsko ploščico, operacija pa je potekala gladko in brez zapletov.

»Operacija je potekala v redu. Ko sem se zbudil, sem se počutil dobro. Rad bi se zahvalil vsem v bolnišnici, ki so mi pomagali, še posebej pa doktorju Pascarelli za opravljeno operacijo,« so na uradni spletni strani tekmovanja motogp.com povzeli prvi odziv Rossija, ki je obžaloval nesrečni dogodek: »Žal mi je za nezgodo. Zdaj si želim le čim prej priti nazaj na motor, naredil pa bom vse, da se bo to hitro uresničilo.«