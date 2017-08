Zanimiva dirka v Silverstonu je ponudila vse, kar premore sodobni motociklizem. Že na videz zagotovljena zmaga enega dirkača je šla v roke drugemu, eden od favoritov pa je dirko končal v oblaku dima iz pogonskega agregata.

Od starta je namreč Valentino Rossi narekoval tempo, čeprav se ni mogel povsem odlepiti od zasledovalcev. In ko je že vse kazalo, da bo Italijanu na njegovi 300. dirki v kraljevem razredu le uspelo, je popustila zadnja pnevmatika, in s tem je zmago prepustil Andreii Doviziosu, za nameček pa ga je prehitel še Maverick Vinales.

»Ta zmaga je zelo pomembna, prišla je v pravem trenutku. Na začetku dirke sem moral biti zelo potrpežljiv, saj sem varčeval s pnevmatikami, in na kocu se nam je račun izšel. Razmere na stezi so nam ustrezale, v zadnjih krogih nisem bil najhitrejši, a sem vedel, kam moram postaviti motocikel, da me Maverick ni bo mogel prehiteti. Najpomembneje pa je, da sem spet v vodstvu v skupnem seštevku,« je bil po dirki zadovoljen Andrea Dovizioso.

Zelo zadovoljen je bil tudi Maverick Vinales, ki je imel zadnjih nekaj dirk velike težave: »Na testiranjih smo torej dobro delali in z malce več tveganja pri izbiri mehkejše zadnje pnevmatike smo zadeli v polno. Ko je že kazalo, da ne bo zdržala, sem videl, da je še nekaj 'življenja' v njej, in sem napadel. Bil sem blizu zmage, a vseeno predaleč. Drugega mesta se lahko veselim, ker smo spet precej hitrejši, kot smo bili zadnjih nekaj dirk.« Valentino Rossi, ki je vodil tako rekoč tri četrtine dirke, ni bil najbolj zadovoljen, saj se je spet pokazalo, da ima največ težav prav proti koncu dirke: »Škoda, okroglo obletnico smo želeli proslaviti z zmago, a ni šlo. Vozil sem na vso moč, dolgo je dobro kazalo, vedel sem tudi, da je zasledovalna skupina zelo blizu. Na koncu pa zadnja pnevmatika ni več dopuščala hitrejše vožnje, moral sem upočasniti tempo, in to me je stalo zmago. Vseeno je cilj izpolnjen, saj sem dirko končal na zmagovalnih stopničkah.«

Še najkrajšo pa je tokrat potegnil Marc Marquez, ki se je ravno pripravljal na bolj odločen napad, ko mu je na koncu ravnine odpovedal pogonski agregat. Na srečo Španec ni padel, a je moral z novo ničlo vodstvo v skupnem seštevku prepustiti Andrei Doviziosu. Naslednja dirka bo 10. septembra v Misanu.