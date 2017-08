Lea Sevšek Buterin, izvršna direktorica Term Portorož (Hoteli LifeClass Portorož) za področje velnesa

»Zaradi vrhunca sezone sem poletje preživela bolj delovno. Pripravljamo se na novosti, ki jih bomo v velnesu uvedli jeseni, tako da časa za dolge dopuste v poletnih mesecih pri nas ni. Imela sem krajše oddihe – dva podaljšana vikenda, eden me še čaka. Proste dneve sem preživela kakovostno, z družino in prijatelji. Privoščili smo si nekaj krajših izletov v naravo, potepanje po Sloveniji in Hrvaški. Glede na to, da živim na Obali in si kopanje v morju lahko privoščim vsak dan, to tudi večkrat izkoristim. To je res prednost in sreča, saj pol ure plavanja v morju na dan res sprosti in ti da novo energijo. Naslednji dan imaš še vedno občutek, da si svež in pripravljen na nove izzive v službi. Zdi se mi, da ko sem povezana z morjem, sem povezana s vsem svetom… Zaradi vročine sem si zaželela tudi hoje po gozdu in hribih ter obisk jezera. Moje najbolj nepozabne poletne počitnice? Prav vse so bile nepozabne, predvsem zato, ker si jih take naredim. Posebej pa bi omenila potepanje po Franciji, Španiji in Italiji s prijatelji in kombijem: šestnajst dni nepozabnih doživetij, od čudovitih plaž, prekrasnih muzejev, znamenitosti in vodnih parkov do raznolike lokalne hrane. Na prvem mestu mojih neuslišanih popotniških želja sta še vedno štirinajstdnevni jogijski in meditacijski oddih v Indiji ter daljše družinsko potovanje po Novi Zelandiji.«