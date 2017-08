Sporno tablo z geslom »Za dom spremni« (ZDS) so lani s pogledom na nekdanje koncentracijsko taborišče Jasenovac postavili pripadniki veteranskega združenja nekdanjih hrvaških obrambnih sil (HOS), ki jih je v začetku vojne na Hrvaškem kot paravojaško organizacijo ustanovila skrajno desničarska Hrvaška stranka prava (HSP). Pripadniki HOS so se med vojno naknadno pridružili hrvaški vojski, v svojem uradno priznanem grbu pa imajo ZDS. Postavitev table z ustaškim pozdravom v Jasenovcu je ogorčila mnoge, ki so v tem videli predvsem provokacijo skrajno proustaške desnice in nespoštovanje nedolžnih žrtev taborišča. Privrženci ustaškega vodje Anteja Pavelića so med drugo svetovno vojno v Jasenovcu umorili več kot 83.000 ljudi, večinoma Srbov, Romov in Judov, pa tudi Hrvatov, nasprotnikov Neodvisne države Hrvaške (NDH), navsezadnje pa tudi najmanj 266 Slovencev.

Poskusi rehabilitacije ustaštva prek domovinske vojne

Na Hrvaškem, kjer tli spopad med »partizani« in »antifašisti« z ene strani ter »ustaši« in »fašisti« z druge strani, ni bilo slišati nasprotovanja spominski tabli v Jasenovcu za devet umrlih pripadnikov HOS. Razprtije spodbuja ZDS, ki je za mnoge hrvaške državljane nedvomno zapuščina ustaškega režima, v katerem so izvajali tudi rasne zakone. Desničarski skrajneži, vključno z delom hrvaških veteranov, poskušajo revitalizirati zloglasni pozdrav zvestih hrvaških sodelavcev nekdanje nacistične Nemčije in fašistične Italije iz druge svetovne vojne kot splošno sprejeto geslo iz domovinske vojne, s katerim so se bojevali proti »srbočetniški« in »jugokomunistični« vojski pred četrt stoletja ter na tak način rehabilitirati zločinsko ustaško gibanje.

Nujno odstranjevanje ustaškega gesla s table, posvečene umrlim hrvaškim veteranom, je bilo napovedano v javnosti kot eden od pogojev za podporo Hrvaške narodne stranke (HNS) in manjšinskih poslancev Plenkovićevi vladi, ki je bila pred razpadom konec letošnje pomladi. Sporni napis na tabli je še vedno v Jasenovcu, skoraj tri mesece po rekonstrukciji hrvaške vlade. Nove zahteve vladnih koalicijskih partnerjev HDZ za odstranjevanje so prišle v ospredje po tistem, ko je minister za pravosodje Davor Bošnjaković (HDZ) pred nekaj dnevi povedal, da ne vidi pravnega temelja za odstranjevanje spornega napisa in da bodo zadevo uredili, ko bodo sprejeli ustrezni zakon, kar se ne bo zgodilo še skoraj leto dni. HNS in poslanci srbske manjšine so nato opozorili, da je Plenkoviću potekel čas za brisanje ustaškega gesla, kar je sprožilo ugibanja o novi vladni krizi, saj je nadpolovična podpora aktualni hrvaški vladi v saboru lahko negotova tudi z vsemi glasovi koalicijskih partnerjev. Hrvaški premier je sporočil, da bodo našli zakonit način za zamenjavo table, domnevno že septembra. Nemudoma se je znašel med kladivom in nakovalom, saj je naletel na ostre kritike nezadovoljne desnice v lastni stranki, ki jo je od začetka motila koalicija z levosredinsko HNS in poslanci manjšin, med katerimi so trije pripadniki srbske manjšine. Podpredsednik HDZ Milijan Brkić je izjavil, da napisu na tabli nasprotujejo tisti, ki si nikoli niso želeli Hrvaške. V isti rog z nezadovoljnimi jastrebi HDZ so trobili tudi »njihovi« veterani, ki so znani iz šotorskih protestov pred ministrstvom za veterane v času levosredinske vlade. Napovedali so, da bodo uporabili vse pravne možnosti, da bi preprečili morebitni poskus odstranjevanja ZDS s table v Jasenovcu, a so naznanili, da so pripravljeni tudi na druge scenarije. Plenkovićevi sodelavci so celo neuradno ocenili, da gre za poskus udara desnice, ki se lahko konča tudi z novimi parlamentarnimi volitvami in odhodom aktualnega premierja z vrha vlade in HDZ.