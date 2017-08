Malo denarja, malo muzike

Delodajalci so novo subvencijo za zaposlovanje starejših brezposelnih sprejeli z mešanimi občutki. Čeprav pravijo, da je 13.000 evrov za 30-mesečno zaposlitev starejših od 55 let dobrodošlih, po drugi strani opozarjajo, da bi bilo treba reševati problem in ne posledic. Razlogi, da delodajalci ne zaposlujejo starejših, po njihovem izvirajo v delovni zakonodaji, zaradi katere so ti delavci predragi in preveč zaščiteni. Ob tem ne pozabijo povedati, da so starejši zaposleni manj motivirani in manj učinkoviti ter imajo več zdravstvenih težav kot drugi zaposleni.