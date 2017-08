Ste kdaj pojedli jogurt dan, dva ali tri po preteku datuma na pokrovčku? Kaj pa teden, dva ali tri kasneje? Mesec, dva ali tri? Ne? No, pa bi ga zelo verjetno brez škode in tudi po hranljivosti in vseh drugih lastnostih, zaradi katerih uživamo jogurt, se »pretečeni« ne bi razlikoval od onega, ki je bil napolnjen včeraj. Še več, različne študije so pokazale, da so ob ustrezni hrambi nekatere vrste jogurtov užitne celega pol leta po datumu, ki ga je proizvajalec določil kot… Kot kaj pravzaprav? Kaj pomeni navodilo: Uporabiti do datuma, odtisnjenega na pokrovčku? Datum, do katerega proizvajalec jamči neoporečnost (uporabno najmanj do …), ali datum, po katerem nikakor ne gre več zaužiti živila (rok trajanja)?

Označevanje prehrambnih izdelkov z datumi je posebna zgodba in čeprav naj bi imela Evropska unija to področje zgledno urejeno, so potrošniki neredko zmedeni in ne razumejo, kaj jim proizvajalec z datumom sporoča. Karkoli že, preizkušanje osmih živil na LVA, vodilni avstrijski (zasebni) ustanovi za analizo prehranskih izdelkov, ki ga je naročil Greenpeace, je nedavno pokazalo, da so na embalažah odtisnjeni datumi več kot samo okvirni. Jogurt je bil skrajni primer, toda tudi, recimo, suha salama, jajca in tofu so bili uporabni do dva meseca »čez rok«. Le veganski namaz se je približno »držal« datuma in dva tedna kasneje že na pogled ni bil več užiten.

Kot rečeno, ta ugotovitev velja le za nekatera živila, zato je ne gre razumeti kot splošno priporočilo, da se lahko na roke požvižgamo. Še zlasti ker lahko že nekaj ur na vročini, denimo v avtomobilu, medtem ko ste skočili na kavico, bistveno spremeni okoliščine »staranja«. Toda večina postopkov pri- in predelave ter hrambe je vendarle standardizirana, zato je umestno vprašanje, zakaj živilska industrija svojim izdelkom določa roke, ki so očitno v številnih primerih neskladni z dejstvi? Da je več kot stoodstotno zavarovana pred morebitnimi tožbami, je eden od možnih odgovorov. Pač po logiki – in izkušnjah – iz prenekatere čudaške sodbe; zaradi ene takšnih je zdaj na embalažnem stiroporu napisano, da ni za prehrano, zaradi druge, da je postrežena kava vroča, zato je treba skrajno paziti, da se z njo ne polijemo.