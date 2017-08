Reševalne ekipe intenzivno rešujejo ogrožene prebivalce – samo v Houstonu je na delu 18 helikopterjev, pristojne službe pa pozivajo ljudi, naj bodo potrpežljivi, naj počakajo na strehah in opozorijo nase. Na številko za klic v sili so prejeli že več kot 75.000 klicev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zasilna zavetišča v Houstonu so po besedah njegovega župana Sylvestra Turnerja pripeljali že več kot 8000 ljudi, pričakujejo pa, da bo število naraslo na 30.000. »Iskanje in reševanje, to je glavni poudarek,« je dejal in branil odločitev, da niso izdali ukaza za množično evakuacijo. Načrtovanje evakuacije 2,3 milijona ljudi, kolikor jih živi v Houstonu, bi terjalo »noro« logistiko, je dejal.

V zadnjih dneh je v najhuje prizadetem Houstonu padlo rekordnih 75 centimetrov dežja, zaradi česar so se ulice spremenile v deroče reke. Prizadet je tudi del Louisiane, kjer je trenutno najhuje na območju meje s Teksasom.