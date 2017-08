Reševalne službe so zasute s klici - v 15 urah so jih na območju Houstona prejele 56.000. Reševalci pozivajo ljudi, naj se pred poplavami zatečejo na strehe hiš, kjer jih bodo lahko opazili in rešili s helikopterji.

From 10pm Sat to 1pm Sun., Houston 911 received over 56,000 calls. During an average day, they usually handle about 8,000. #harvey — Houston OEM (@HoustonOEM) 27 August 2017

Doslej so rešili najmanj 2000 ljudi, poročajo tudi o evakuaciji bolnikov iz dveh bolnišnic. Odprli so številna zasilna bivališča, vključno s konvencijskim centrom, poroča britanski BBC.

Poplave bi lahko postale »zgodovinske« Po besedah guvernerja Teksas Grega Abbotta je v celotni zvezni državi zaprtih približno 250 cest, naravno katastrofo pa so razglasili v 19 okrožjih, kjer še naprej pričakujejo »izjemno obilno deževje«. V Houstonu je promet popolnoma obstal, zaprti sta tudi obe letališči v Houstonu, Houston Bush in Hobby. Pojavljajo se poročila o petih smrtnih žrtvah v Houstonu, a od prihoda Harveyja so bile doslej potrjene tri. Preiskave se sicer nadaljujejo. Nacionalni meteorološki urad sicer razmere opisuje kot »brez primere« in napoveduje, da se bo nevihta, ki je kopno dosegla v petek, pomaknila nad Mehiški zaliv, nato pa sredi tedna vrnila s še več padavinami. Poplave na območju Houstona se bodo po pričakovanjih še okrepile in »bi lahko postale zgodovinske«, napovedujejo.