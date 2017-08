Republiškemu stanovanjskemu skladu je v prvem poskusu prodaje novih stanovanj in vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj uspelo prodati slabo polovico razpoložljivih nepremičnin. Od 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš so kupci kupili 30 stanovanj in 6 vrstnih hiš. Cene stanovanj in vrstnih hiš se namreč gibajo med 130.000 in 478.500 evrov, kar 23 stanovanj oziroma vrstnih hiš je dražjih od 400.000 evrov.

Direktor sklada Črtomir Remec je dejal, da je bil takšen rezultat prodaje pričakovan, saj je bilo med prodanimi nepremičninami največ takšnih, ki so stala med 130.000 in 220.000 evrov, torej so bila med cenejšimi, ki so bila naprodaj. »Preostala stanovanja in vrstne hiše bomo prodajali v naslednjih krogih. Bomo pa morali zdaj te dražje nepremičnine nekoliko oglaševati tistim, ki jih lahko kupijo. Do zdaj nismo nič oglaševali,« je dejal Remec in pojasnil, da ta stanovanja sklad mora prodati, ker niso primerna za oddajanje v najem, s kupninami pa sklad namerava financirati novogradnje v najemniška stanovanja.

Zadnja rešitev bo dražba Remec je dejal, da bodo kupce za preostala stanovanja in vrstne hiše poskušali poiskati v še dveh ali treh krogih prodaje. Stanovanja ali vrstne hiše, ki jim novih lastnikov ne bodo našli na tak način, bo sklad dal na dražbo. »Tam bo potem bistveno širši krog kupcev, ker se bodo lahko vključili tudi tisti, ki zdaj ne morejo sodelovati,« je dejal Remec. Zdaj imajo prednost pri nakupu stanovanj mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine na splošno, funkcionalno ovirane osebe in mladi. Naslednji krog zbiranja ponudb za nakup stanovanj v soseski Zeleni gaj bo potekal med 11. in 20. septembrom letos. Izbor kupcev bo sklad opravil 28. septembra. Vsem, ki jih zanima nakup stanovanja ali vrstne hiše v soseski, bo sklad omogočil oglede prostih nepremičnin. Ogledi bodo potekali med 4. in 8. septembrom, kogar zanima, pa se mora za ogled prijaviti na elektronski naslov sklada ssrsinfo@ssrs.si. Spomnimo, cene omenjenih stanovanj in vrstnih hiš so javnost maja letos, ko je sklad objavil poziv za nakup teh nepremičnin, precej razburile. Cene teh nepremičnin so namreč bistveno višje, kot so jih bili kupci vajeni pri prodaji drugih stanovanj v soseski Zeleni gaj. Poleg tega je potencialne kupce presenetilo, da je sklad sploh šel v tako drago naložbo, namesto da bi zagotavljal dostopna stanovanja in tako pomagal ravno tistim, ki si stanovanjskega vprašanja ne morejo rešiti na prostem trgu.