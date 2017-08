»Obnova starega mestnega jedra je zgodovinski dogodek za Novo mesto,« je bil včeraj ob podpisu pogodb za gradbena dela in arheološka izkopavanja zadovoljen župan Gregor Macedoni. Videz Glavnega trga se po letu 1953, ko je doživel zadnjo celovito obnovo odprtih javnih površin po načrtih arhitekta in konservatorja Marjana Mušiča, skorajda ni spremenil. Se je pa bistveno povečal promet skozi mestno jedro. Po prometni študiji izpred 15 let je tranzitnega prometa skozi Glavni trg kar 40 odstotkov. Prav tega se želi občina znebiti in mesto vrniti pešcem in kolesarjem.

»Glavni trg bo spet lahko zaživel v vsem svojem sijaju. Tranzitni promet se ukinja, tudi parkirišč bo manj, bo pa še vedno omogočen dostop z avtomobili. Verjamem, da bodo številne površine, ki bodo namenjene pešcem in kolesarjem, na drug način oživile srce mesta,« je dejal Macedoni. Promet skozi staro mestno jedro bo po novem potekal mimo tržnice po levi strani Florjanovega trga na Glavni trg, od tam pa na levo proti Rozmanovi oziroma na desno proti Kandijskem mostu, po katerem bo tako po novem mogoče peljati le iz mesta.

Po zasnovi arhitektov bo na novo položenih 700.000 granitnih kock. Litoželezni pokrovi jaškov ne bodo več vidni, tudi niveleto ceste bodo gradbinci prilagodili višinam objektov. »Z gradbenimi deli dobiva mesto ne le lepši videz, ampak se tudi funkcionalno približa prebivalcem in uporabnikom mesta,« dodaja Edo Škufca, član uprave za gradbena dela v podjetju CGP. Poleg vidnih zunanjih površin bodo gradbinci korenito posegli tudi v podzemno infrastrukturno omrežje. Kot pojasnjuje Škufca, bodo vso infrastrukturo pod zemljo združili v 3,3 metre visok in dva metra širok jašek, kot nekakšen skupni koridor.