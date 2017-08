Ko so na rdeči luči že stala druga vozila, je skušal pobegniti, pri tem pa trčil v zadnji del policijsekga vozila. Moški je bil pri trku lažje poškodovan in so ga odpeljali v bolnišnico, pred katero pa se je kmalu začelo zbirati več njegovih znancev. Ker je vse kazalo na kršitev javnega reda in miru, so tja napotili več policistov, med njimi tudi policiste posebne enote. Čez kakšno uro se je situacija umirila, občane pa so policisti napotili domov.

Kot so pojasnili na policiji, so moškega so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj in cestnoprometnih prekrškov, ima veljavno vozniško dovoljenje, njegov avto pa je veljavno registriran. Prisotnosti alkohola pri njem niso ugotovili, so pa odvzeli registrske tablice vozila, ki je bilo zaradi trka nevozno. Zaradi več prometnih prekrškov mu bodo spisali plačilni nalog, prav tako pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.