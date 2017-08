»Vedno sem bila obsedena s tekmovanji, vendar sem bila vse bolj in bolj primorana prilagajati dolžino in intenzivnost treninga, da sem ustrezno skrbela za svoje zdravje. To zame ni bila lahka odločitev, a druge poti ne vidim,« je pojasnila zmagovalka osmih turnirjev WTA, ki je med letoma 1994 in 1996 po enkrat zaigrala v polfinalu Wimbledona, Roland Garrosa in odprtega prvenstva Avstralije.

Datejeva se je prvič upokojila leta 1996, a se je 12 let kasneje presenetljivo vrnila na teniška igrišča. Čeprav je Japonka igrala še v starosti 46 let, pa vendarle ni dosegla mejnika svoje športne vzornice Martine Navratilove, ki se je leta 2006 upokojila mesec dni pred 50. rojstnim dnevom.