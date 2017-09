Infrardeče (IR) ogrevanje je naraven, zdrav in varčen način ogrevanja. Primerjamo ga lahko z ogrevanjem, s katerim nas greje sonce. IR paneli namreč oddajajo dolge infrardeče valove, ki nas grejejo neposredno in nam dajejo prijeten in topel občutek že pri temperaturah, ki so za nekaj stopinj nižje od drugih vrst ogrevanja. Gre za neposreden način segrevanja brez prenosnih medijev in zato skoraj brez izgub.

Plošča iz pocinkane jeklene pločevine Osnovna struktura IR panela je plošča, narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Sprednja in notranja stran panela uporablja posebno sestavino, ki zagotavlja maksimalno absorpcijo toplote infra grelca, in zunanji nanos, ki bistveno poveča učinkovitost sevanja toplote, znanega kot infrardeče ogrevanje. Zunanja površina temelji na kremenovih kristalih in je videti kot zrnata površina plošče, vendar je to eden od razlogov za njeno bistveno boljše sevanje. Panel s tem pridobi 2,5-krat večjo površino za prenos sevanja v primerjavi z gladko površino enakih dimenzij. V notranjosti je toplotna izolacija, ki preprečuje uhajanje toplote skozi zadnjo stran plošče in s tem povečuje učinek sevanja, prav tako pa so v notranjosti panela še drugi materiali, ki povečujejo učinkovitost sevanja in varnost uporabe. Dobiti je mogoče tudi panele z gladko površino, steklene panele in industrijske panele, ki se jih uporablja v garažah in industrijskih objektih.

Najboljša namestitev na strop Panele je najbolje namestiti na strop, v tem položaju se doseže največja učinkovitost in intenzivnost toplotnega sevanja. Možna je tudi montaža grelnika na zid v vertikalnem položaju. Ni pa priporočljiva montaža na zid, ki stoji nahaja nasproti okna, saj v takem primeru prihaja do velikih nepotrebnih izgub. Pri odločitvi za IR-panele je pomembno, da namestimo dovolj moči za ogrevanje želenega prostora. Če namestimo premalo moči, se toplota ne more enakomerno razporediti. V tem primeru toploto čutimo samo pod panelom, celotnega prostora pa ne moremo ogreti na želeno temperaturo in poraba energije se tako močno poveča. Pri izbiri optimalnega števila in moči panelov je pomembno poznati izoliranost objekta, saj sicer lahko ogrevamo »sosede in podtalnico«.