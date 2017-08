Sinoči so v Los Angelesu podelili nagrade glasbene televizije MTV. Prireditev, ki jo je povezovala Katy Perry, je minila v znamenju spodbujanja strpnosti in in enakopravnosti.

Zvezdniki kot so Jared Leto, Pink, Kesha in Logic so minute na odru namenili osvetljevanju perečih težav ameriške družbe: govorili so o duševnem zdravju, preprečevanju samomora in pozitivni samopodobi.

Glasba nas združuje »Veste, kaj nas zbližuje in združuje? Glasba,« je dejala gostiteljica večera Katy Perry. »Tudi v apokaliptičnih časih si zaslužimo dobro glasbo,« se je obregnila ob trenutno politično dogajanje v ZDA. Skeči Perryjeve sicer med občinstvom niso bili najbolje sprejeti. Zmagovalec večera, Kendrick Lamar, ki je bil nominiran v osmih kategorijah, je domov odnesel šest nagrad, poimenovanih Moon Person. Nagrajen je bil za najboljši videospot za skladbo Humble, za najboljši hiphop videospot leta, za umetniško režijo, vizualne učinke, režijo in fotografijo. V kategoriji najboljšega izvajalca leta mu je nagrado izmaknil Ed Sheeran. Morda najbolj pričakovan dogodek večera je bil premiera novega videospotaTaylor Swift za pesem Look what you made me do. Pevka, ki na prireditev ni prišla, je za pesem I don't wanna live forever skupaj z Zaynom Malikom prejela nagrado za najboljše sodelovanje.