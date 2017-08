Svoje čase so imeli na idrijski gimnaziji, eni odličnejših slovenskih gimnazij z dolgo tradicijo, po štiri gimnazijske oddelke. Zdaj imajo le še dva. »Tudi letos se je vpisalo premalo otrok. Razlog za to so številčno šibkejše generacije v zadnjih letih in zmanjšanje interesa za gimnazijsko izobraževanje,« dogajanje, katerega neljuba posledica so tudi presežni kadri, pojasni ravnateljica Karmen Vidmar. Naše poizvedovanje je pokazalo, da imajo podobne skrbi ravnatelji v skoraj vseh slovenskih regijah.

Škodljivo izenačevanje poklicne in splošne mature