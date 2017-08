Čeprav so Rusi, ki so že pred dvobojem veljali za izrazite favorite, v soboto vknjižili še drugo zmago na prvenstvu, pa izid 3:0 (25, 28, 22) vseeno ni bil realen pokazatelj razmerja moči na igrišču. Slovenski odbojkarji so bili namreč vseskozi enakovreden nasprotnik olimpijskim prvakom izpred petih let, a jih je uspeha med drugim stal izvrsten blok tekmecev in nezbranost v ključnih trenutkih tekme. »V končnicah smo bili preslabi. Če bi dobili samo eno od njih, bi se tekma končala drugače,« je bil po porazu prepričan Jan Kozamernik, ki je imel s soigralci v prvem nizu dve, v drugem pa celo štiri zaključne žoge, a so vse po vrsti ostale neizkoriščene.

Da so Slovenci proti Rusom zatajili, ko je najbolj štelo, nemara ne gre pripisati le smoli oziroma spletu okoliščin, marveč tudi psihološki pripravljenosti. Da je ta na vprašljivi ravni, je slovenski selektor Slobodan Kovač poudarjal že v času priprav na tekmovanje na Poljskem, podobno pa je bilo mogoče razbrati tudi iz izjav njegovih izbrancev po tekmi. »Na koncu, ko je bilo treba stopiti na žogo, tega nismo naredili. To bomo morali na naslednjih tekmah popraviti. A dali smo vse od sebe, kar je tudi bil cilj ekipe,« je povedal Alen Pajenk.

Z Bolgari za drugo mesto

V slovenskem taboru so včerajšnji prosti dan še izkoristili za podrobnejšo analizo napak z zadnjega dvoboja, čeprav so jim misli verjetno uhajale tudi že k naslednjemu tekmecu. V zadnjem, tretjem krogu skupinskega dela se bodo danes v Areni Tauron v Krakovu za drugo mesto v skupini pomerili z Bolgarijo, ki ima po dveh odigranih obračunih identičen izkupiček kot Slovenija. Po uvodnem porazu z Rusijo so v soboto po uri in pol z najvišjim možnim izidom odpravili Špance in si praktično že zagotovili uvrstitev med najboljših 12 ekip in nastop v razigravanju za četrtfinale. Prvič na prvenstvu utegne danes nastopiti tudi Mitja Gasparini, ki je zaradi težav s trebušno mišico izpustil uvodna dvoboja, a je danes že treniral z ekipo.

»Tekma z Bolgari bo nekako odločilna. Vemo, kje so nevarnosti, ki nam pretijo z njihove strani. Gre za ekipo, ki na trenutke igra zelo dobro, ko pa igralce uspeš spraviti pod pritisk, pa njihov ritem igre pade. A ukvarjamo se predvsem z nami samimi, da dobimo spet podobo tiste igre, ki nas je krasila v zadnjih letih. Tekma je lahko odločilna, ni pa ključna, saj smo se nekako že uvrstili v izločilne boje. Bo pa od te tekme odvisno, s kom bomo potem igrali v nadaljevanju,« je dejal pomočnik selektorja, Samo Miklavc.

Slovenci so se z Bolgarijo sicer doslej pomerili štirikrat. Prvič na evropskem prvenstvu pred 16 leti v Ostravi, ko so izgubili z 0:3 v nizih, slabši pa so bili tudi na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre leta 2012. Reprezentanci sta odigrali še dve prijateljski tekmi, obe pa sta se končali v korist Slovenije. Na pripravljalnem turnirju v Lillu leta 2011 so zmagali s 3:2, dve leti pozneje v Hočah pa so bili boljši s 3:1.