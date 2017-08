Že lani smo z düsseldorfskega sejma vozil za prosti čas poročali, kako cagavost kupcev prostočasnih vozil po večletnem zastoju popušča. Letošnje številke so še bolj obetavne in tako se nakazuje tudi za prihodnje. Vendar so povprečni uspehi evropskih proizvajalcev prostočasnih vozil za oba slovenska »premalo«. Kaže, da bodo letos v Evropi prodali okrog sto tisoč avtodomov in nekaj manj počitniških prikolic. Tako se bo slovenski delež povzpel morda celo nad desetino te proizvodnje.

Superprestižneži za več kot milijon evrov Mobilne počitnice privlačijo vse več ljudi, ki si želijo neodvisnost in prosto izbiro ter prilagajanje pri obiskovanju in razkrivanju novih krajev. Ob tem hočejo potovati in bivati udobno ter varno, kar jim sodeč po več kot dva tisoč razstavljenih rekreacijskih vozilih 130 znamk poskušajo zagotoviti v širokem razponu od 30.000 za najbolj skromne avtodome (pa trikrat manj za prikolice) do precej več kot milijon evrov za superprestižne. Prodajni optimizem pa je proizvajalce očitno nevarno zanesel v občutno zvišanje cen, česar kupci najverjetneje ne bodo kar tako prenesli. Za novomeško Adrio Mobil je najuspešnejše leto v njeni več kot pol stoletja dolgi zgodovini. V fiskalnem letu 2017 bodo kupcem predali več kot 14.000 prostočasnih vozil (po polovico avtodomov in prikolic) ob desetino povečanem prometu in 245 na novo zaposlenih. Tako ostajajo med tremi vodilnimi evropskimi proizvajalci, Dolenjci pa bodo še okrepili najmočnejšega francoskega Triganoja. »Dogovori s Skupino Trigano o lastninskem prevzemu Adrie Mobil se končujejo,« pravi Sonja Gole, generalna direktorica. »Verjamemo, da bo novi lastnik naš strateški partner in bomo izkoristili sinergijske učinke pri nabavah in tehnologiji, ob tem pa zadržali Adriino neodvisnost in avtonomijo.«

Naslednje leto novosti in večja proizvodnja Adria je za letnik 2018 pripravila vrsto novosti. Nova serija supreme editions izstopa z vpadljivo srebrno zunanjostjo, modeli sonic, matrix in coral pa so vrhunsko opremljeni (tudi toplovodno ogrevanje). Sicer je povsem nova serija polintegriranih vozil coral z nekoliko privzdignjeno streho (nad sedeži), v njej pa sta veliki okni s pogledom v nebo. Že dvanajst let sila privlačno malo prikolico action so osvežili s tremi novimi zunanjimi barvami in spremenjenim notranjim dizajnom. Priljubljeni bivalni kombiji twin imajo nove razporeditve (večje kopalnice) in celo toplovodno gretje. Za svojo drugo znamko Sun Living pa Novomeščani pravijo, da je obdržala le ime in cenovno dostopnost, vse drugo je popolnoma novo – dizajn, oprema, udobje, modeli. Tudi ugledni nemški (višjecenovni) Carthago dosega rekorde. Letos bodo izdelali 4900 avtodomov, za prihodnje leto jih napovedujejo celo šest tisoč. Že več kot polovico nižjih modelov (C-line, malibu, kombiji) sestavi prekmurska tovarna v Odrancih. Direktor Carthagovega marketinga Bernd Wuschack nam je o njihovi slovenski tovarni povedal: »Nič posebno novega ni. Še naprej smo zadovoljni z delavci, tako jim dajemo vedno več dela in proizvodnja se bo še povečevala.«