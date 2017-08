Če radi igrate na varno karto in zato za zidove izberete belo barvo, poskusite tokrat s sivo. Prostor ne bo več videti sterilen in bo deloval bolj zanimiv, vsi detajli v interjerju pa se bodo s sivo skladali prav tako kot z belo. Izbrati pravi odtenek sive za stanovanje pa ni tako enostavno. Različne nianse lahko izzovejo različne občutke, zato imajo velik vpliv na razpoloženje v prostoru – odvisno od tega, ali ste izbrali topel ali hladen odtenek.

Nežna svetlo siva in elegantna srebrna

Svetlo sivi odtenki so nežni in delujejo mirno in mehko, srebrn ton prinaša eleganco, kovinske nianse pa so hladne in se jih je priporočljivo izogibati, razen če jih uporabite v kombinaciji s toplimi barvami. Nikakor pa za stene ne izberite sijajne ali polsijajne sive, ker bo stanovanje videti kot zabojnik za odpadke. S temno sivo ne morete zgrešiti, saj se izvrstno sklada z oranžno, rdečo in rumeno, medtem ko lahko antracitno lepo združite z rožnato in vsemi odtenki vijolične. Odlična kombinacija!