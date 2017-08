Glede na veliko število živali in živalskih vrst morajo oskrbniki za vsako pripraviti najbolj učinkovito merjenje in tehtanje. Pingvine na tehtnico privabijo s pomočjo koškov ribe, opice sledijo modri žogici, pri večjih živalih pa tehtnico prekrijejo s travo in čakajo, da stopijo nanjo.

Podatki so pomembni pri spremljanju zdravja in dobrega počutja živali, piše BBC. »Teža je pomemben podatek pri spremljanju njihovega zdravstvenega stanja, pri samicah pa lahko tako ugotovimo tudi, ali so breje,« je za BBC pojasnil vodja živalskega vrta Mark Habben. Podatke nato vpišejo v bazo, dostop do katere imajo živalski vrtovi z vsega sveta.

Najtežja žival v londonskem živalskem vrtu je z 850 kilogrami 4,5 metrov visoka žirafa Ellish. Najlažje pa so mravlje, ki tehtajo med tremi in petimi miligrami.