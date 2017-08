Prvi nadzornik Luke Koper Rado Antolovič je med poletnimi meseci v več elektronskih sporočilih predlagal predsedniku uprave iste družbe Dragomirju Matiću, naj se družba vključi v referendumsko kampanjo o zakonu o drugem tiru in tudi, naj Luka Koper podaljša sponzorsko pogodbo koprskemu nogometnemu klubu, kot smo razkrili včeraj. Klub sicer po prekinitvi pogodbe take prošnje na upravo Luke Koper ni naslovil.

Je sponzoriranje lokalnega nogometnega kluba zadeva, s katero bi se moral ukvarjati predsednik nadzornega sveta določene delniške družbe? Je takšna elektronska pošta nekaj (ne)navadnega in ali jo je mogoče razumeti kot pritisk predsednika nadzornega sveta na upravo? »Po mojem mnenju to vsekakor ni praksa,« je jasen dekan Pravne fakultete v Ljubljani, strokovnjak za gospodarsko pravo in nadzornik v Družbi za avtoceste v RS Miha Juhart. »Sam česa takega ne bi nikoli naredil,« doda.

Podobno meni tudi Irena Prijović , generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije: »Kaj takega se v dvotirnem sistemu šteje za vmešavanje v vodenje družbe, za kar je pristojna uprava. Da se posamezen član nadzornega sveta osebno zavzema za določena sponzorstva, je slaba praksa korporativnega upravljanja in ne kaže le na vmešavanje v vodenje, ampak tudi na njegovo nezmožnost podrejanja osebnih ali drugih posamičnih interesov interesu družbe, ki jo nadzoruje,« je dejala. Nadzorni svet se sicer lahko podrobneje seznani s sponzorsko strategijo podjetja, če je to pomembno za nadzor nad stroški, še zlasti, če bi temu namenjena sredstva pomembno narasla, pojasnjuje Prijovićeva. Nikakor pa se ne sme vmešavati v odločanje o sponzoriranju ali o tem odločati, je jasna. »Če gre za pomembne tožbe, vezane na prekinitev sponzorskih pogodb, lahko nadzorni svet sicer od uprave zahteva seznanitev, določena pojasnila in predstavitev nadaljnjih ukrepov, to na seji tudi komentira, vendar upravi ne sme dajati navodil v zvezi z reševanjem situacije ali sprejemati sklepov, ki predstavljajo poslovodenje,« je dodala.

Juhart pojasnjuje, da sta uprava določene družbe s svojim predsednikom in nadzorni svet ločena organa z zelo jasno določenimi pristojnostmi. Primarna naloga nadzornega sveta je, kot izhaja iz zakona o gospodarskih družbah in priporočil združenja nadzornikov, nadzorovanje vodenja poslov in poslovanja družbe, pri čemer mora skrbeti za dolgoročne interese družbe, za uresničevanje strategije ter družbeno odgovorno povečevanje ekonomske učinkovitosti družbe. Nadzorni svet lahko sodeluje z upravo pri oblikovanju poslovnega načrta in spremlja njegovo izvajanje, spremlja produktivnost družbe in stanje na ključnih trgih ter oblikuje mnenje k poročilu uprave.

Na SDH brez komentarja

Spomnimo, Antolovič je v poletnih mesecih Matiću pisal: »Luka Koper je enostransko prekinila pogodbo, po mnenju kluba neupravičeno in brez pravne podlage, za kar jo bo klub tudi tožil in zahteval plačilo za nazaj. Predlog: glede na to, da je bila sponzorska pogodba vezana na igranje kluba v 1. SNL (Slovenski nogometni ligi, op. p.), se predlaga, da Luka Koper plača po pogodbi, kar dolguje do 31. 5. 2017, in nato sklene nova pogodba, v kateri sponzoriranje ne bo pogojevano z nastopom v določeni ligi. Luka Koper lahko dobi v organih kluba, kakršno koli funkcijo želi!« V nadaljevanju pisma se Antolovič dotakne tudi drugega tira: »Uprava Luke Koper se kljub pobudi župana Kopra ni želela pogovarjati z ministrstvom za infrastrukturo in predsednikom vlade! Zakon je neugoden za Luko, če bi skupaj nastopili, bi imeli veliko več možnosti za drugačno solucijo.«

Antolovič naj bi Matića prosil, naj se na ministrstvu pozanima glede referenduma o zakonu drugem tiru, a Matić tega ni storil, Antolovič pa naj bi mu kasneje to očital in obžaloval. To je še zlasti presenetljivo, ker je nadzorni svet Luke, v katerem je sedel tudi Antolovič, že marca sprejel stališče, da je vladni zakon o drugem tiru treba spremeniti, saj je slab za Luko Koper, ker ji nalaga dodatne dajatve.

Upravljalci državnega premoženja, Slovenski državni holding (SDH), nenavadnih elektronskih sporočil Antoloviča niso želeli komentirati. »SDH ne razpolaga z omenjeno komunikacijo, zato vsebine niti namena ne more podrobneje komentirati,« so zapisali.