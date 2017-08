»Čeprav je Sumitomo Rubber Industries v četrtek napovedal, da bo odločitev o lokaciji tovarne medicinskih elastomerov, ki jo namerava prek svoje švicarske družbe Lonstroff postaviti v Sloveniji, sprejel do konca avgusta, je državni sekretar Aleš Cantarutti danes za STA ocenil, da bo ta najverjetneje v Logatcu. 'Iščemo točno to – degradirana območja oziroma območja bivših industrijskih obratov. Mislim, da je v primeru Lonstroffa to idealen scenarij,' je dejal državni sekretar.«

Kdo išče? Ministrstvo za okolje in prostor? Katera od njegovih služb? Urad RS za makroekonomske analize in razvoj? Urbanistični inštitut Slovenije? Očitno nihče od naštetih.

Cantarutti je namreč tudi povedal, da so na ministrstvu že izdelali pregled vseh degradiranih območij in industrijskih con po državi, ki ga bodo predstavili širši javnosti in bo zelo pomemben pri prihodnjem ponujanju lokacij investitorjem (poudarjene črke J.M.).

Očitno naši državi ni več pomoči. Kot da je povsem zavozila. Vsi znamo vse. Sicer je dokaz za to kar državni uslužbenec, ki zaseda najvišji položaj v državi.

Hudo je, ker tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo misli, da je načrtovanje prostora preprosta zadeva. Ali pa se zelo hitro uči. Kaže, da so se, potem ko so vztrajali pri pozidavi najboljših kmetijskih zemljišč za novo tovarno (Magna Hoče), na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nekaj naučili. Saj se vsi učimo na napakah, mar ne. Žal je bil poduk zelo omejen. Zdaj vedo, da je treba poiskati degradirana zemljišča, in prostorski načrt za razvoj industrije je na mizi. Kako vražje preprosto!

Na isti spletni strani preberemo še to: »S tega vidika bi naložbo z odprtimi rokami sprejeli tudi v občinah Komenda in Trbovlje, ki se omenjata med ostalimi možnimi lokacijami.«

Komenda ima poslovno cono ob cesti Vodice–Moste. Je primer poslovne cone, pri katere načrtovanju so prav dlakocepsko varovali kmetijska zemljišča in pozidali gozd. Toda kaj to pomaga, ko pa so zdaj v Vodicah nevzdržne prometne razmere. Prebivalce so prisilile celo k protestnemu oviranju prometa. Neogibna obvozna cesta, ki je že na papirju, bo v Vodicah neusmiljeno požrla mnoga sedanja kmetijska zemljišča, in to njive, ki niso prav nič degradirane. Tako je to, gospodje uradniki na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Urejanje prostora zahteva še kakšen premislek več kot samo to, da poiščete, kje je prostor degradiran.

Janez Marušič