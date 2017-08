Večji del vsake od epizod bo sestavljal daljši pogovor Lettermana z gostom, krajši prispevki pa bodo poskrbeli za razgibanost oddaje. »Neprestano so me dregali z vprašanji, kaj bi rad počel, jaz pa sem odgovarjal, da sem že naredil vse, kar sem želel,« je pojasnil Letterman in dodal, da se ponudbi Netflixa, ki je točno to, kar potrebuje na tej točki življenja, ni mogel upreti.

Nova serija ne bo podobna oddajam (Late Night in Late Show), ki jih je 33 let ustvarjal na kanalih CBS in NBC. Trenutno ustvarja »seznam ljudi, za katere ve, da ne bodo hoteli govoriti z njim, saj so ravno ti tisti, s katerimi hočem govoriti«. Z enim takšnim gostom je že dogovorjen za intervju, njegovega imena pa ne sme razkriti.

V času, ko je leta 2015 zapustil televizijo, je poleg sodelovanja pri različnih projektih uspel vzgojiti še dolgo belo brado. »Ta ostaja, sicer bi bil odvraten. Otroke bi bilo strah,« se je pošalil.