Znova kljubovalen, zaverovan sam vase in prosto govoreč v svojem slogu je ameriški predsednik Donald Trump v konvencijskem centru v Phoenixu uprizoril repliko predvolilnih zborovanj s privrženci. Znova je lahko užival v njihovih navdušenih vzklikih, medtem ko so se zunaj centra zbrali številni protestniki, ki se kakšno uro po Trumpovem odhodu še niso razšli, ampak so se spopadli s policijo, ki je zahtevala, da se razidejo. Poleteli so kamni in steklenice, policija pa je odgovorila s solzivcem.

Trump je svoj obisk v Arizoni, ki ga je sinoči nadaljeval v Renu, začel v oporišču marincev v Yumi, kjer domuje ameriška obmejna straža. Ogledal si je drone in drugo opazovalno tehnologijo ter pokazal zanimanje za zaplenjene vsakodnevne predmete, v katerih so skušali posamezniki iz Mehike pretihotapiti mamila v ZDA. Pri več kot 40 stopinjah Celzija se je 20 minut zadržal z varuhi meje, se jim podpisoval na kape s kampanjskim motom »Make America Great Again« in poziral z njimi za selfije.

Obisk pri mejni straži je v kasnejšem govoru v Phoenixu izkoristil za zatrjevanje, da je zanjo zid na meji z Mehiko bistven za zajezitev nezakonitih migracij. Pri tem je zagrozil, da bo za izpolnitev predvolilne obljube blokiral tudi delo vlade. »Verjemite mi, tudi za ceno ustavitve dela vlade bomo zgradili zid,« je dejal in s tem opozoril nasprotnike v kongresu, ki zanj nočejo zagotoviti sredstev, da bo sprožil prekinitev financiranja vseh vladnih agencij. Trump se je dotaknil tudi prostotrgovinskega sporazuma z Mehiko in Kanado, o katerem so stekla nova pogajanja, in napovedal, da bodo ZDA najverjetneje od njega odstopile, nekaj besed pa je namenil tudi Severni Koreji. Glede severnokorejskega voditelja je dejal, da spoštuje dejstvo, da je začenjal spoštovati ZDA, in dodal, da se bo »morda, res morda« iz tega izcimilo nekaj pozitivnega.

Glavnino 77 minut trajajočega govora pa je ameriški predsednik namenil ponovnemu obračunavanju z mediji. Obtožil jih je, da so ob tragičnih dogodkih v Charlottesvillu popolnoma napačno prenesli njegov odziv na skrajnodesničarsko nasilje z jasno obsodbo neonacistov, supremacistov in kukluksklanovcev. Citiral je izjavi, ki ju je tedaj podal, pri tem pa ju sam nekoliko spremenil, saj je izpustil del, ki je bil glavni povod za kritike tako v medijih kot pri demokratih in nekaterih republikancih, namreč da je »krivda za nasilje na obeh straneh« ter da so bili med zagovorniki belske prevlade tudi »dobri ljudje«. Kot edini medij, ki ga »pošteno obravnava«, je izpostavil Fox News, sicer pa je novinarje, od katerih »je bil boljši študent in je obiskoval boljše šole«, obdolžil, da prav oni dajejo besedo sovražnim skupinam in širijo lažne novice. »Resnično mislim, da (ti novinarji) ne marajo naše države. Resnično sem prepričan o tem,« je dejal Trump, ki je govor začel in sklenil s pozivom sodržavljanom, naj stopijo skupaj. Dogajanje pred kongresnim centrom je medtem kazalo, da je prepad med Trumpovo in preostalo Ameriko vse globlji.