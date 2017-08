Evropske družbe so presegle pričakovanja tako na strani prihodkov, za 0,5 odstotka, kot tudi dobičkov, za 1,5 odstotka. Bolj zanimiv je podatek, da so dobički letos višji za 17 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Rezultati za drugo četrtletje sicer kažejo manjšo dinamiko rasti v primerjavi s prvim četrtletjem, kar je nekoliko razočaralo vlagatelje. Razmeroma visoka vrednotenja na delniških trgih pa so ključen dejavnik, zakaj so se delnice na sicer solidne rezultate odzvale zelo mlačno. Znotraj 17-odstotnega prirasta smo opazovali zanimive premike. Večina rasti gre na račun bistveno boljšega poslovanja v panogi financ in energije. Nafta je cenovno precej višje kot v letu 2016, zaradi česar so dobički naftnih družb letos precej večji, finančne družbe pa se po globokih minusih zaradi odpisov letos počasi pobirajo in so eden najdonosnejših sektorjev. Pomemben prispevek k rasti evropskih dobičkov je dal še sektor tehnologije, ki kaže najmočnejšo rast prihodkov. Zanimivo je, da je tehnološki sektor v zadnjem letu pridobil skoraj 15 odstotkov pri uteži v evropskem indeksu in ima zdaj 4,6-odstotni delež, to pa je še zmeraj zelo skromna številka v primerjavi z ZDA, kjer ima v ameriškem indeksu tehnologija največji delež v višini 23,3 odstotka.

Iz vidika držav so največja pozitivna presenečenja Francija, Španija, Nizozemska in Velika Britanija, nekoliko pa so razočarala nemška podjetja. Predvsem je spodbudno, da se po operativni odličnosti in profitabilnosti podjetja iz južnejših držav EU približujejo podjetjem iz severnih in srednjeevropskih držav. To seveda kaže tudi lokalno gospodarsko okolje, ki se je na primer v Španiji in Italiji v zadnjih 12 mesecih močno izboljšalo. In kako naprej?

Napovedi za drugo polovico 2017 so optimistične, a zaradi močne rasti evra proti drugim valutam nekoliko previdnejše. Pričakovanja analitikov so se stabilizirala pri 12-odstotni rasti dobičkov za leto 2017 ter 9-odstotni rasti za leto 2018. Napovedi so optimistične in izhajajo iz pozitivnega pogleda tako menedžerjev kot potrošnikov, hladijo pa jih povečana politična nestabilnost, ki zadnje čase prihaja iz ZDA, ter predvsem nejasnosti okoli prihodnje denarne politike tako Fed kot ECB in posledično močnih valutnih nihanj. Na ravni podjetij lahko pričakujemo, da bodo v naslednjih 6 do 12 mesecih bolje poslovala podjetja, ki so bolj osredotočena na evropski trg, kot veliki izvozniki. Zato se zdijo zanimive nekatere delnice iz panog financ, oskrbe, telekomunikacij in seveda IT kot najhitreje rastoče panoge. A kot ponavljam že nekaj časa, previdnost zaradi visokih vrednotenj ni odveč. Nekaj prostega denarja na računu je pameten pristop k vlaganju v takih obdobjih.