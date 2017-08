Po optimističnem začetku preteklega tedna so ameriški delniški tečaji v drugi polovici tedna izgubili zagon. Razloge lahko pripišemo predvsem novim nesoglasjem v Beli hiši, ki so se pojavila ob nedavnih protestih v Virginiji ter z njimi povezanih izjavah ameriškega predsednika. Negativno ozračje je preprečilo večji skok delniških tečajev in povišalo njihovo nihajnost. Tokratni odziv trga ni novost, podobno se je namreč zgodilo tudi v marcu, ko Trumpovi administraciji ni uspelo sprejeti zdravstvene reforme, oziroma v maju, ko se je začela preiskava v Beli hiši glede odnosov administracije z Rusijo. Skupna točka omenjenih dogodkov je dodaten časovni odmik sprejema gospodarstvu naklonjenih in v kampanji napovedanih reform (npr. davčna reforma), ki bi lahko pozitivno vplivale na donosnost delniških naložb. V vseh treh primerih so delniški tečaji po dogodku v povprečju izgubili slaba 2 odstotka svoje vrednosti, dodatno pa je prišlo do porasta nihajnosti delniških naložb selitve kapitala v pregovorno bolj varne naložbe. V preteklem tednu je tako donosnost do dospetja 10-letne ameriške državne obveznice malenkost upadla (z 2,21 % na 2,19 %).

Po tem, ko je ameriška centralna banka (FED) v preteklih mesecih vse bolj nakazala na upočasnjen tempo dvigovanja referenčne obrestne mere, se podobna pričakovanja zaradi nizke inflacije pojavljajo tudi v Evropi. Predsednik Evropske centralne banke, Mario Draghi, naj bi sicer prihodnji teden razkril načrte o zmanjševanju ekspanzivnosti denarne politike, pri čemer naj bi ECB upočasnila tempo umika spodbud. Razlog za njihovo počasnejše umikanje od napovedanih pa je poleg nizke inflacije tudi rast vrednosti EUR v primerjavi z USD, kar zmanjšuje konkurenčnost evropskega gospodarstva v primerjavi z ameriškim. Tečaj EUR se je samo v letošnjem letu okrepil za 11 %.

V preteklem tednu najmanj donosne delnice so bile pod vplivom skrbi glede prihodnje perspektive. Ne glede na solidno japonsko gospodarsko rast v drugem letošnjem četrtletju, ki je prevedeno na letno raven znašala 4 %, so vlagatelji manj optimistični glede prihodnje rasti. Počasna rast plač naj bi upočasnila rast potrošnje, slednje pa bo vplivalo tudi na manjšo gospodarsko rast. Japonska se namreč sooča s problemom polne zaposlitve, kar pomeni, da delodajalci le stežka pridobivajo nove delavce - kljub dvigu plač delavcem s krajšim delovnim časom. Za razliko od japonskih so za največji nasmeh poskrbele delnice s trgov v razvoju, med katerimi so bile med najbolj donosnimi kitajske in brazilske delnice.

V ZDA se počasi končuje sezona objav poslovnih rezultatov podjetij, vključenih v delniški indeks S&P 500, za drugo letošnje četrtletje. V povprečju so ameriška podjetja zabeležila več kot 10 % rast dobička, kar se je zgodilo prvič po letu 2014, in več kot 5 % rast prihodkov. Zanimiv je še podatek, da so ameriška podjetja, ki v tujini ustvarijo vsaj 50 % prodaje, zabeležila 14 % rast dobička in 6 % rast prihodkov, kar nakazuje na dobro globalno gospodarsko situacijo. Vse afere, napadi in drugi negativni dogodki, o katerih žal vse prevečkrat beremo v medijih, so tako le kamenček v kolesju kapitalskih trgov. Dokler omenjeni dogodki sistemsko ne vplivajo na delovanje držav in podjetij, nimajo omembe vrednega vpliva na dolgoročna gibanja na kapitalskih trgih. Za njih so z naskokom najbolj pomembni poslovni rezultati družb, ki so zaenkrat zelo dobri.