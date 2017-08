Tomšič, ki se je v soboto dopoldne, ko smo ga poklicali, ravno vračal s tržnice, kamor gre vsak dan po zelenjavo, je v Sorbaro prišel na povabilo njenega lastnika Erika Sorbare, tudi lastnika ljubljanske Špajze, ter si zamislil restavracijo, kjer bodo glavne zvezde zrezki, za zraven pa še »malo bolj moderne, tehnično zahtevne in kompleksne ter včasih za koga malo nenavadne jedi«, ki bi Sorbaro ločile od drugih gostiln v Ljubljani. Tomšič, ki ga je kuhanje zanimalo že v otroštvu, a se je potem odločil za študij kemije, je v kuhinji pristal takoj po končani fakulteti in najel gostilno Istranova, nato pa dve leti in pol delal v Torkli na Obali. Ko je prišlo povabilo v Ljubljano, dolgega pomišljanja pri mladem kuharju, ki vsak dan poskuša ustvariti nekaj novega, ni bilo. Danes za Sorbaro, v katero brez rezervacije ne boste prišli, pravijo, da boste v njej dobili najboljše od mesa z vseh koncev sveta, se bo pa tam našlo kaj tudi z nemesojedce, na primer tuna ali hobotnica. Vegetarijanci tako iz Sorbare ne bodo odšli lačni, vegani pa si bodo morali omisliti kaj drugega. »Na hiši na veliko piše Sorbara Steak House in tudi jaz v veganski restavraciji ne bom naročil zrezka,« pravi Tomšič.