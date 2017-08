Spletni portal Pod črto je z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja od tožilstva pridobil kopije več kazenskih ovadb, ki jih je proti Jankoviću in podjetju Electa inženiring na specializirano državno tožilstvo vložil nacionalni preiskovalni urad. Tožilstvo je zahtevo portala po posredovanju ovadb sprva zavrnilo, a je v drugem koraku postopka tožilka specializiranega državnega tožilstva Blanka Žgajnar, ki primere usmerja, podala mnenje, da zahtevane dokumente mediju lahko posredujejo, saj da to ne bo vplivalo na postopek.

Kot so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu, državni tožilci v zadevah na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja praviloma podajo svoje mnenje, končna odločitev je na strani uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja. Tako je bilo tudi v primeru Janković. Generalni državni tožilec pa o zadevi ni bil obveščen.

Odločitev je sprožila razburjenje v javnosti

Odločitev tožilstva in razkritje podrobnosti v različnih postopkih, ki so v različnih fazah predkazenskega ali kazenskega postopka, je v javnosti sprožil nemalo razburjenja. Porajala so se tudi razmišljanja, kaj to pomeni za vse druge postopke, ki jih vodijo organi pregona in sodišča, predvsem v smislu, ali bo odslej torej vse lahko javno dostopno. Na vrhovnem državnem tožilstvu so za STA zatrdili, da ne. "Kot smo že večkrat poudarili, si bomo glede informacij javnega značaja prizadevali, da bi bila praksa v predkazenskih in kazenskih postopkih v zadevah, ki niso odprte za javnost, po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja čim bolj restriktivna," so zapisali.

Ob tem so še pojasnili, da se zavzemajo za to, da posredovanje informacij javnosti v prihodnje ne bo imelo več prednosti pred interesi kazenskih in še posebej pred interesi predkazenskih postopkov. "Pri tem izrecno izpostavljamo, da odločitev v eni zadevi nikakor ne pomeni uvajanja nove, ustaljene prakse posredovanja kazenskih ovadb," so poudarili.