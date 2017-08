Pokvarjen policist ne more spati, ker mu tega ne dopušča vest,

dober policist pa zato,

ker še ni našel manjkajočega koščka sestavljanke v zapleteni kriminalistični preiskavi.

Michael Robotham: Utopljeni spomini

Vstrokovni literaturi teoretičnih razglabljanj o vsebini, elementih, pomembnosti in pravnih ter sicer življenjskih posledicah kazenske ovadbe za osumljence in »osumljence« ni napisano skoraj nič. Tako rekoč bežno jo omenja zakon o kazenskem postopku (ZKP), ki pozna tako imenovano zasebno in uradno kazensko ovadbo (145. in 146. člen ZKP). Kazenska ovadba je v praksi večkrat postala priročno sredstvo za (politično) diskreditacijo, zato bi moral biti postopek z njo še posebej podrobno urejen. Ker pa tega ni (z izjemo notranjih policijskih pravil), se s pomočjo ovadb lahko dogajajo zlorabe, ko si posamezni državni uslužbenci prilastijo operativne podatke, jih začinijo z lastnimi travmami in jih mimo pravil servirajo na trg (beri v medije), včasih v svojem imenu, včasih pa kar v imenu državne institucije, ki ji pripadajo. Tudi zato med eminentnimi ljudmi v politiki, gospodarstvu, državni upravi in celo v pravosodju težko najdemo še koga, ki ga ni že nekdo kazensko ovadil. Pravosodje pa se do tega problema obnaša ignorantsko in ne preganja očitnih krivih ovadb.