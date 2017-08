Solheimov pokal velja za žensko različico Ryderjevega pokala – ekipnega tekmovanja dvanajstih najboljših igralcev golfa z obeh strani Atlantika. A če je bil Ryderjev pokal prvič odigran leta 1927, lani pa je potekal že v svoji 41. izvedbi, ima Solheimov pokal mnogo krajšo tradicijo. Tridnevno tekmovanje, ki poteka vsaki dve leti in je dobilo ime po ameriškem izdelovalcu palic za golf norveškega rodu Karlu Solheimu, je bilo prvič organizirano leta 1990. Tedaj sta imeli ekipi po le osem igralk, zdajšnji format, ko je v moštvu po 12 tekmovalk, pa se je uveljavil štiri leta pozneje.

Povabilo na turnir dobijo le najboljše ameriške in evropske igralke, vsaka stran pa ima svoj način selekcioniranja. Ameriška ekipa uporablja sistem točkovanja, pri čemer ima svoje mesto avtomatsko zagotovljeno osem igralk, ki v obdobju dveh let osvojijo največ točk na turnirjih serije LPGA Tour, nato pa se jim pridružita še po dve najvišje uvrščeni tekmovalki na svetovni lestvici, ki še nista v moštvu, dve pa izbere kapetanka. Podobno zapleten je tudi izbor evropske ekipe. Vanjo so namreč povabljene igralke z največ točkami, osvojenimi na »major« turnirjih in turnirjih serije LET, štiri povabi kapetanka, preostale štiri pa so izbrane na podlagi uvrstitve na svetovni lestvici.

»Za nas je Solheimov pokal eno najpomembnejših tekmovanj, saj privabi največ ljudi. Ker ne igraš le zase, ampak za celotno ekipo, si še toliko bolj osredotočen. Tudi zato je vse skupaj še toliko bolj intenzivno,« pravi Škotinja Catriona Matthew, ki je na turnirju prvič nastopila že leta 1998, Evropejkam pa pomagala do treh zmag.

Sedeminštiridesetletnica je na turnirju nastopila tudi pretekli konec tedna v Iowi, kjer pa je morala s soigralkami še drugič zapovrstjo priznati premoč tekmicam. Te so dvoboj dobile prepričljivo, saj so bile boljše s 16,5:11,5. »Publika je bila zares izjemna, partije pa zelo kakovostne. Evropejske so igrale izvrstno, vendar pa je naša ekipa preprosto blestela. Bile smo brez šibkega člena, saj so se izkazale tudi vse novinke. Izjemno smo se zabavale,« je dejala Michelle Wie, ki se je v nedeljo z Američankami veselila že desete zmage nad Evropejkami. Kapetanka slednjih, Švedinja Annika Sörenstam, je po zaključenem turnirju športno priznala, da so bile Američanke predobre. »Ni dvoma, da so nas nadigrale. Že na začetku zadnjega dne smo vedele, da lahko zmagamo zgolj po čudežu. Kljub temu so se moje varovanke borile vse do zadnjega. Zelo sem ponosna nanje,« je zatrdila Annika Sörenstam.

Golfistke se bodo znova pomerile čez dve leti, pokal pa bo potekal na igrišču v Perthshiru na Škotskem, ki je leta 2014 gostil tudi Ryderjev pokal.