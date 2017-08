Petkov padec večjega divjega kostanja na nič hudega sluteče goste bližnjega gostinskega lokala na Bregu se po spletu okoliščin na srečo ni končal tragično. Pri padcu drevesa sta bila poškodovana »le« dva gosta, in sicer Neža M. in njen partner. Slednji je bil lažje poškodovan, Neža pa jo je skupila huje, saj ji je veja zlomila roko, zaradi česar je v soboto že prestala operacijo.

»Tudi če je videti zeleno, ni nujno, da je zdravo«

Zakaj se je kostanj, ki je stal na javni površini, zrušil na promenado in gostinski vrt, za zdaj ostaja neznanka. Na ljubljanski mestni občini in v javnem podjetju Snaga, ki skrbi za občinsko drevje, so dejali, bodo vzroke pristojni v Snagi preučili skupaj s strokovnjaki ljubljanske biotehniške fakultete. »Pričakujemo, da bo vzrok znan v začetku naslednjega tedna, o ugotovitvah pa bomo obvestili javnost,« so obljubili in dodali: »Predvidoma po končani analizi padlega drevesa bomo izdelali načrt za analizo dreves na Bregu.« »Če se bo izkazalo, da je kakšno drevo nevarno za okolico, bomo temu primerno tudi ukrepali, torej ga bomo odstranili,« so zagotovili v Snagi.

V javnem podjetju, ki po podatkih občine skrbi za 56.500 ljubljanskih dreves, so povedali, da za mestno drevje in parkovne gozdove skrbi posebna Snagina ekipa, v kateri je tudi certificiran arborist, v veliko pomoč pa jim je tudi digitalni kataster mestnih dreves. Njihovo stanje spremljajo vsako leto. Po zagotovilih Snage njihovi strokovnjaki vsako drevo »enkrat na leto vizualno pregledajo, ocenijo stanje in na temelju tega izdelajo načrt oskrbe zanj. Če ugotovimo, da se drevesa z arborističnimi posegi ne da več vzdrževati, oziroma ugotovimo, da je drevo bolno ali nevarno za okolico, pa predlagamo posek«.

»Kaj je bil razlog za padec drevesa na Bregu, v tem trenutku ne morem povedati. To bodo pokazale natančne analize, rezultate pa bo sporočila občina,« je povedala vodja oddelka za arboristiko v družbi Tisa Lena Marion. V javnosti so se sicer pojavila ugibanja, ali je na padel divji kostanj negativno vplivala ureditev promenade na Bregu in ureditev bližnjega nabrežja Ljubljanice, češ da so bile pri tem poškodovane korenine. »Korenine so tiste, ki drevo stabilizirajo in omogočijo, da dobi vodo in hranila. Treba je poškodovati veliko korenin, da drevo pade takoj, hkrati pa lahko zelo majhne poškodbe povzročijo, da v drevo vstopijo glive, ki razkrajajo les. Delovanje gliv, torej razkrajanje lesa korenin, je večinoma glavni vzrok za porušitev navidezno zdravih dreves. Na splošno lahko ocenim, da se je s tem drevesom že v preteklosti nekaj moralo dogajati, ker koreninski sistem v celoti v tako kratkem času (od obnove Brega do danes), težko propade v celoti,« je ocenila Marionova.

Po mnenju strokovnjakinje iz Tise, je takšna stara drevesa treba redno spremljati in zanje skrbeti, jih ščititi pred poškodbami, ker nam ravno takšna drevesa tudi največ ponujajo. »A vsako drevo ima svojo življenjsko dobo. Tudi če je na zunaj zeleno in videti lepo, to še ne pomeni, da je drevo tudi stabilno in zdravo, kot tudi na videz bolno drevo ni nujno nestabilno in nevarno,« je opozorila Marionova.