Baročna lajna je strunsko glasbilo, na katero se igra z lokom, podobno kot na violino. Ima kolo, ki je prevlečeno s kolofonijo in igra po strunah podobno kot violinski lok, ter ima klaviaturo; tipke so majhne lesene tangente, ki se med igranjem dotikajo melodičnih strun, kot nekakšni podaljški prstov tistega, ki igra. Poleg melodičnih strun, katerih število variira, ima baročna lajna bordunske strune, vsaka izmed njih pa ustvarja konstanten zvok, podobno kot pri dudah, pa tudi posebno, višje zvenečo bordunsko struno, imenovano trobenta.

Jasno je treba povedati, da baročna lajna dejansko nima ničesar skupnega z običajno lajno, razen tega, da imata oba inštrumenta ročico. Lajna je povsem mehansko glasbilo tako kot glasbena skrinjica. Igranje na baročno lajno je najbolj podobno igranju na violino in na glasbila s klaviaturo. V 18. stoletju so bili številni glasbeniki, ki so igrali na baročno lajno, tudi čembalisti.

Baročna lajna je doživela preporod in nato vrhunec v 18. stoletju v Franciji. Sprva zato, ker je aristokratske ljubiteljske glasbenike zanimalo igranje glasbil v pastoralne namene; aristokracija je rada posnemala preprost podeželski slog življenja, ampak tako, kot si ga je zamišljala sama. V modo so prišla ljudska glasbila. In ker je bilo zanimanja čedalje več, so goslarji začeli izdelovati bolj izpopolnjena glasbila. Oblikovala se je generacija profesionalnih virtuoznih glasbenikov, repertoar zanje pa je bil komoren, tako da so se lahko priključili tudi drugi instrumentalisti. Drugače je bilo s preprostejšo plesno glasbo, ki je nastajala za ljubiteljski trg. Na koncertu boste slišali vsega po malem.

Bachova glasba me je vse življenje spremljala v vseh oblikah. Odrasla sem v družini klasičnih glasbenikov, starši so igrali v sodobnih orkestrskih sestavih, in Bach je v naši hiši veljal za temelj glasbenega življenja. Kot otrok sem poslušala različne instrumentalne in vokalne izvedbe njegove glasbe, prirejene tudi za druge glasbene zvrsti, recimo jazz. Moj oče je 50 let v orkestru igral tubo in vedno je za vajo na tubo igral njegove suite za čelo. Bachova glasba je zame neke vrste univerzalni glasbeni jezik.

Kot pravite, ni veliko profesionalnih glasbenikov, ki bi igrali baročno lajno, zato se večinoma poznamo. Pred nekaj leti sem spoznala Stevie Wishart, Germán Díaz pa je moj zelo drag prijatelj. Vsekakor je svet majhen.

Seveda, absolutno! Šla sem študirat v Basel zgolj za leto dni, to je bilo pred trinajstimi leti, in še vedno sem tam. V Švici živi toliko fantastičnih glasbenikov, resnično darilo je, da je vse naokrog prisotna zgodovinska izvajalska praksa.

Ensemble Danguy je osredotočen na različne zgodovinske repertoarje za baročno lajno, z uporabo ustreznega instrumentarija, Ensemble La Rota pa se posveča izključno srednjeveški in renesančni glasbi. Najprej smo bili štirje glasbeniki, sedež smo imeli v Montrealu, zdaj smo razpršeni med Evropo in Kanado, ampak to je že druga zgodba.

No, projekt, ki me še vedno zaposluje, je omenjena zgoščenka z Bachovo glasbo, ki jo končujemo in bi morala iziti jeseni. Ves čas sestavljam tudi nov solistični repertoar. Imam tudi nove projekte z novimi skupinami, ki jih zanima moje glasbilo. Še nekaj zanimivih programov bomo pripravili, predvsem srednjeveške glasbe, vendar o njih še ne morem govoriti.

Upam!