Da bi se otroci morali začeti učiti o osnovah programiranja že pri dveh letih, je prepričana ugledna britanska programerka, Stephanie Shirley. Otroci pri tako zgodnji starosti še na posvojijo prepričanj o »ženskih« in »moških« dejavnostih, zaradi česar bi se sčasoma lahko zmanjšalo spolno stereotipizirano razmišljanje o tehnoloških poklicih.

Shirleyjeva je bila nekoč direktorica podjetja Freelance Programmers. Gre za eno prvih podjetij, ki je v 60-ih letih uporabnikom prodajalo programsko opremo.

»Mislim, da s programiranjem ni možno začeti prezgodaj,« je prepričana Shirleyjeva. Po nekaterih raziskavah je optimalna starost za začetek učenja osnov programiranja med drugim in sedmim letom starosti. Večina najboljših programerjev pa je začela programirati pri petih ali šestih. »V teh letih programiranje še ni razumljeno kot piflarsko ter nima predznaka čudaškosti,« je za britanski Guardian dejala Stephanie Shirley.

Spol ne bi smel imeti vloge pri zaposlovanju programerjev

Med programerji, ki rešujejo test iz znanja programiranja na najvišji ravni, je bilo letos manj kot deset odstotkov žensk. Večji del Googlovih programerjev so moški, žensk je samo 20 odstotkov, zaradi česar se Shirleyjeva na multinacionalko obrača s pozivom po drugačnem rekrutiranju novih zaposlenih. »O zaposlovanju programerjev bi se bilo treba odločati samo na osnovi njihove sposobnosti, ne pa na podlagi imena in fotografije«, je prepričana.

V svoji izjavi se je obregnila tudi ob nedavni Googlov škandal. Eden izmed zaposlenih je objavil manifest, v katerem je med drugim zapisal, da so ženske manj sposobne za opravljanje tehnoloških poklicev in da slabše prenašajo stres kot moški. Dejala je, da je manifest »obupno pokroviteljski do žensk in povsem nesprejemljiv,« ter da se zaradi takšnega razmišljanja v tehnoloških podjetjih razvija »mačo kultura«.