To, da se je znašla sredi programerske srenje, v kateri je povprečna starost kar pol stoletja manjša od njenih 82 let, je predvsem posledica njene trme. Gospa Vakamija se namreč ni mogla sprijazniti z dejstvom, da za starejše občane ne obstaja veliko aplikacij za mobilne telefone. Ko je podjetja spraševala, čemu se tržišče z aplikacijami ne posveča tudi starejšim ljudem, ni dobila odgovorov. Tako se je odločila stvari vzeti v lastne roke. Sama se je naučila osnov programiranja in ustvarila svojo prvo aplikacijo Hinadan, ki meri predvsem na starejše, japonskih tradicij vešče uporabnike mobilnih telefonov.

Aplikacija je igra, v kateri je treba lutke japonskega cesarja, njegove družine in spremstva, vse oblečene v tradicionalna oblačila, razvrstiti po natančno določenem vrstnem redu. Njeno aplikacijo so si uporabniki doslej na svoje mobilne telefone prenesli 42.000-krat, številka pa se bo očitno še povečala, saj gospa Vakamija načrtuje tudi angleško, kitajsko in francosko verzijo.

Njena ustvarjalnost v zrelih letih je na letošnjem kongresu razvijalcev programske opreme za Iphone razveselila izvršnega direktorja Appla Tima Cooka, razveselila pa je tudi japonske oblasti, ki zdaj gospo Vakamija vidijo kot svetel vzor, kako lahko vse bolj številno starejše prebivalstvo Japonske ostane aktivno tudi po upokojitvi. Trenutno je namreč četrtina tamkajšnjega prebivalstva starejša od 65 let, leta 2040 naj bi ta delež znašal že 40 odstotkov.