Za Muguruzo je to druga turnirska zmaga letos, Halepova pa je že tretjič v tej sezoni zapravila priložnost, da bi se zavihtela na vrh lestvice WTA. »Vem, da je to zate sedaj zelo slab trenutek. Toda želim ti čestitati, za tabo je zelo dober turnir. Kar malo slabo se počutim s pokalom v roki, toda želela sem zmagati. Sedaj bi kar zamenjala. Toda, kaj naj naredim,« je po dvoboju dejala Španka, ki je prav tako osvojila letošnji Wimbledon.

Pri moških je Dimitrov osvojil sedmi naslov v karieri, tretjega letos po Sofiji in Brisbanu. Za najpomembnejšo zmago v karieri je prejel 950.000 dolarjev.

»Za takšne dvoboje in zmage igram ter treniram tenis. To je moja največja zmaga doslej. Nekaj dni bom užival, nato pa me čakajo priprave na US Open,« je povedal Dimitrov.

Z uvrstitvijo v finale je bil zadovoljen tudi Kyrgios, ki je v četrtfinalu izločil novo številko ena svetovnega tenisa Rafaela Nadala. »Po vseh zdravstvenih težavah, ki sem jih imel v zadnjih dneh, je finale nad pričakovanji. Rekel bi skoraj čudež.«