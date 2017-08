Taneja Juneža, ki je doma v Kranjski Gori, zanima marsikaj, v prostem času se rad ukvarja z različnimi športi, kot so nogomet, kikboks, akrobatika, po drugi strani pa je fant tudi podjetnega duha. Prav zato se je vključil v ustvarjalnik, krožek, ki ga na njihovi šoli vodi mentor Primož Zorko.

»Sprva je na srečanja prihajalo kar nekaj mojih sošolcev, na koncu sem ostal bolj ali manj sam. Težko bi le eden izpeljal idejo o ŠFL, saj je terjala kar dosti dela, zato sem bil zelo vesel pomoči programerja iz ZDA in dveh slovenskih razvijalcev s področja računalniške tehnologije, ki so me podprli z znanjem pri postavitvi spletne strani. Tudi mentor je izdatno pomagal, pa še en zagnan član ekipe se nam je pridružil. To je 25-letni Janez Dobnikar, na Filozofski fakulteti v Ljubljani zaključuje magistrski študij geografije,« ekipo predstavi Tanej Junež in doda, »poleg študija Janez dela tudi licenco za vaditelja in inštruktorja fitnesa na Fitnes zvezi Slovenije.«

Šport, tehnologija in podjetništvo Ker oba fanta zanima šport, tehnologija in podjetništvo, sta se zelo dobro ujela. »S podporo mentorja, ki je tudi sam podjetnik in ima veliko zvez in kontaktov, je bil začetek veliko lažji, kot bi bil sicer,« prizna mladi sogovornik. »Počasi smo začeli razvijati zamisel o šolski fitnes ligi, ki bi vsebovala tudi element tekmovalnosti in tako dijake dodatno spodbudila, da bi se je udeležili.« V začetku letošnjega leta je mentor začel Taneja usmerjati v podjetniške vode. Izmisliti si je moral ime projekta, izdelati logotip, postaviti spletno stran, facebook ... »V ŠFL bi vključili posamezne šole, med seboj bi tekmovale v sobnem kolesarjenju, dijake in učence pa bi motivirali s pomočjo uporabe najnovejše tehnologije. Po šolah bi organizirali tudi različne športno-zabavne dogodke, na katerih temelji tudi sama liga. Ker sodobna tehnologija omogoča zapisovanje in primerjanje rezultatov, bi šolam ponudili tudi online lestvice. Sobno kolo na šoli bi bilo z majhno napravico »wi-fi dongle« povezano z našo spletno stranjo sfl.network, zato bi se vsak rezultat sproti zapisal. Da bi bil tekmovalec bolj motiviran, bi na steni pred njim s pomočjo projektorja predvajali nekakšno računalniško igrico, vožnjo s kolesom v naravnem okolju. Bolj hitro, kot bi tekmovalec gonil pedala, hitrejša bi bil slika,« delovanje razloži Junež.