Posoški kajakaši so prejšnji teden pod podjetjem TKK Srpenica posneli, kako se v Sočo izliva motna in peneča se voda. Posnetek so hitro objavili na družbenih omrežjih in s tem v javnosti spodbudili sum, da bi lahko v Sočo iztekale nevarne snovi. V podjetju TKK namreč proizvajajo tesnilne mase, poliuretanske pene lepila in druge kemijske dodatke za gradbeno industrijo.

A alarm se je po besedah podjetja izkazal za nepotrebnega. V TKK Srpenica zagotavljajo: motna voda, ki se je izlivala v Sočo, ni izvirala iz proizvodnih aktivnosti podjetja, ampak je bila posledica gradbenih del na gradbišču novega skladišča. Gradbeni delavci so rezali asfalt za novo komunalno infrastrukturo, prah pa izpirali z vodo. Ta se je potem stekala v Sočo.

»Gradbeni delavci so v preteklem tednu znotraj podjetja rezali dolge asfaltne površine za izkop kanalov, prah in nastali mulj med rezanjem pa izpirali z velikimi količinami vode iz hidranta. Ta voda je odtekala v kanalizacijske jaške in na iztoku dosegla tudi reko Sočo. Umazana in spenjena voda je izključno posledica umazanije in prahu, ki sta nastajala ob rezanju in spiranju asfalta,« je dogajanje podrobneje predstavil vodja prodaje in marketinga v TKK Mitja Costantini. Dodal je še, da zaradi gradnje tudi sicer nastaja več prahu, ki ga potem ob padavinah deževje izpira in odnaša naprej. Po njegovem zagotovilu so v podjetju že v roku pol ure po objavi posnetka na družbenih omrežjih preverili, kaj se dogaja, in takoj naredili analize odpadne vode. Te so pokazale, da gre resnično za vodo in material z njihovega gradbišča.

So pa ob tem dogodku sami povabili več pristojnih inšpekcijskih služb, naj jih obiščejo. Nazadnje so jih imeli v gosteh letos spomladi, ko so morali pridobiti novo okoljsko dovoljenje. »Skrb za ohranitev čistega okolja in naše reke Soče je za vse nas, ki v tej dolini bivamo in delamo, dolgoročno ključnega pomena,« pravi Costantini. Na inšpekciji za okolje, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor, so nam pojasnili, da so prijavo prejeli in jo glede na prioriteto obravnave prijav uvrstili visoko. To pa pomeni, da bodo izredni inšpekcijski nadzor na Soči predvidoma opravili ta teden.