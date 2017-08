Pri 28 letih najbolje plačana igralka

Forbes vsako leto objavi seznam najbolje plačanih igralcev in igralk preteklega leta. Na letošnjem seznamu je na vrhu novinka – 28-letna Emma Stone, zvezdica filma Dežela La La, ki je lani zaslužila 26 milijonov dolarjev. S tem je premagala predlansko največjo zaslužkarico Jennifer Lawrence, ki je lani zaslužila 24 milijonov dolarjev, kar je skoraj dvajset milijonov manj kot leto prej. A med njiju se je presenetljivo uvrstila Jennifer Aniston, ki je zaslužila 25 milijonov dolarjev, in to kljub temu, da je 48-letna igralka v zadnjem letu odigrala le nekaj manjših vlog. Je pa zato toliko več zaslužila z oglasnimi sporočili, denimo za Emirates Airlines in Coca-Colo. Neznano vsoto je zaslužila tudi s prodajo svoje linije lasne kozmetike Living Proof in s tantiemami, ki jih še vedno prejema za ponovitve serije Prijatelji.