Ni bilo še poletje. Bila je pomlad. Bil je mesec maj. Tretji vikend v mesecu maju. In bilo je toplo. Že pred časom smo se znebili zimskih uniform in smo po kasarni postopali in krožili oblečeni samo v poligonke. V prevodu bi se temu reklo, da smo nosili zelene vojaške srajce in kradli čas bogu in sebi, čeprav ni bilo vedno tako. Uniforma pa tistega petka ni bila delovna, ampak svečana, kajti nekako je bil že skrajni čas, da po skoraj osmih mesecih odsotnosti prvič izkoristim možnost obiska domačega kraja, da, kot se je temu reklo v žargonu in uradnem jeziku vojske, koristim produženi vikend, ki mi je pripadal zaradi razdalje med Trbovljami in Beogradom, kjer sem služil vojaški rok.

Takole iz oddaljenosti celo sumim, da sem hotel vztrajati v nekakšni askezi in ignoranci, da sem hotel dokazati skrajni pogum in sem se resno ukvarjal z načrtom in mislijo, da se do samega konca služenja domovini sploh ne bi prikazal pred očmi someščanov. Ampak Stole (še danes vidim izraz na njegovem obrazu, ko me je videl v »civilki«, v v varekino namočenih leviskah in v teniskah, in se je razočaran zavedel, da po vseh zunanjih znakih spadam med rokerje, mogoče pankerje, ali pa kaj podobnega in še hujšega), komandir našega voda, je imel drugačne načrte Najprej me je poslal na podaljšani vikend, potem pa me je skoraj prisilil, da sem izkoristil tudi tri tedne rednega dopusta.

I.

Vendar pa tisti petek ni teklo vse po načrtih, ali pa je mogoče teklo in so se v arhitektoniko in dramaturško strukturo dogajanja vrivali zaviralni momenti, da bi jo naredili bolj zanimivo in napeto. Bolj negotovo. V četni pisarni so neskončno dolgo odlašali in mi niso in niso hoteli izdati dovoljenja za izhod in štiridnevno odsotnost. Ko sem že čisto obupal, sem končno dobil v roke papir in z avtobusom, ta je bil za vojake zastonj, odbrzel do železniške postaje, kjer mi je uspelo ujeti zeleni vlak, ki je ob treh popoldne vozil iz Beograda v Ljubljano.

Na vlaku smo se seveda takoj našli: budni varuhi domovine, ki potujejo na podaljšani vikend in s sabo tovorijo svoje težave in intimne zaplete. Največ je bilo seveda ljubezenskih, materializiranih v kronični nezvestobi, ki naj bi ji bile podvržene Mojce tistega časa. Mojce zgodnjih osemdesetih.

In kaj je bilo boljšega in bolj učinkovitega proti tem govoricam, proti tem namišljenim in resničnim strahovom, kot podati se v mehko omamo hmeljnih napitkov, medtem ko nam je pred očmi izginjala ravnina naše velike domovine, po kateri je z maksimalno hitrostjo fička hitela jugoslovanska izvedba superhitrega TGV-ja: zeleni vlak.

Bili smo vztrajni in vztrajno žejni. Najprej smo popili vso razpoložljivo alkoholno pijačo v enem bifeju, potem se je od nekod kot deus ex machina prikazal eden od soborcev v uniformi in nam oznanil, da je imel epifanično videnje in da je na vlaku še en bife. Premik je bil bliskovit. In praznjenje steklenic na drugem kraju prav tako bliskovito. Tudi vožnja je bliskovito minila in izstopil sem v Zidanem Mostu, da bi ujel zvezo za Trbovlje, kajti naš socialistični TGV je šibal direktno v Ljubljano. Bliskovito sem se seveda znašel za postajnim šankom in si bliskovito naročil novo pivo, ki sem ga odnesel s sabo v čakalnico, saj sem hotel malo sesti in si odpočiti utrujene noge, saj so pet ur sodelovale pri pitju na vlaku, ki je seveda potekalo z noge. In to je bila napaka. Velika napaka. Z napol popito steklenico gamsa v naročju sem utonil v spanec in se prebudil ravno nekje v zgodnjih jutranjih urah, da sem ujel prvo zvezo za Trbovlje.

II.

Bila je sobota. Šest ali pa pol sedmih zjutraj, ko sem pritisnil na zvonec v osmem nadstropju stolpnice na Trgu revolucije 15.

Oče, ki je odprl vrata, me je vprašal, ali sem pobegnil, mama je skuhala kavo. Seveda sem taktično zamolčal, da me je v Zidanem Mostu položil na leseno klop čakalnice kralj alkohol in da sem zato prišel domov ob tej čudni uri, ko pošteni državljani še spijo in uživajo zasluženi počitek po celotedenskem delu.

Spat nisem šel, ampak sem nemudoma poiskal paket, škatlo licenčnih izdaj desetih plošč ECM, ki sem jo nekoč jeseni prek revije Džuboks naročil iz Beograda. Založba PGP RTB ni bila ravno strašna garancija za kakovost zvoka, prej narobe, a takrat nihče izmed nas ni posedoval in imel razvite neke posebne avdiofilske občutljivosti. Niso pa je posedovali niti naši gramofoni. Razne tosce in, če smo imeli srečo, Iskrini po licenčnem modelu izdelani gerrardi, ki so imeli na pokrovu napis Lenco.

Odprl sem škatlo in na krožnik gramofona položil ploščo. Točno sem vedel, kaj hočem slišati. In slišati sem hotel klasiko. Ploščo, ki j