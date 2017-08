Goran Vojnović: Na svoji brisači

Poletje se končuje in jaz sem v omari. Vesela, da sem v omari. Jaz, ki sem bila v omari pozabljena in me je to žrlo kot molj. Jaz, ki ni bilo srečnejše brisače od mene, ko me je moj gospod po dolgih letih spet vrgel čez ramo in me odnesel na plažo. Ni bil pravi, tistega jutra, moj gospod, a tudi ljudje imajo molje, ki jih žrejo. Tako pač je, sem si rekla. A molj, ki je žrl mojega gospoda, je bil res velik molj. Še preden sva stopila iz hiše, mi je bilo to jasno. Bil je še mrak, moj gospod pa ni bil rane ure človek. Z njim nisem šla na plažo pred poldnevom, zdaj pa mrak in svež jutranji zrak.