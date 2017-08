Na generalni policijski upravi so danes potrdili informacijo, ki jo je v sredo objavil Dnevnik, in sicer, da so hrvaški policisti pri vstopanju v državo identificirali 61-letnega Ljubana Graba, ki ga Slovenija že skoraj desetletje neuspešno išče prek Interpolove tiralice. V osebnem avtomobilu je skušal prečkati mejni prehod Macelj. Nekaj minut pred tem, med kontrolo na slovenskem mejnem prehodu Gruškovje, slovenski policisti niso ugotovili, da v avtu sedi dolgoletni ubežnik.

Slovenija je iskala Graba zaradi kaznivega dejanja, ki ga je zagrešil 2. septembra 1995 v Mariboru. Tistega dne naj bi skušal umoriti svojega soseda Stanislava M. Z njim se je takrat tako hudo sprl, da je z avtomatsko puško kalašnikov večkrat ustrelil skozi vhodna vrata oškodovančevega stanovanja na Meljski cesti. Ena od krogel, ki so predrle les, je M. zadela v zgornjo nadlaket in ga hudo poškodovala.

S seznama ga je izbrisalo zastaranje tiralice Nekaj nejasnosti v zvezi z dolgoletnim iskanjem Graba je v sredo povzročala okoliščina, da njegovega imena ni na aktualnem seznamu več kot 200 iskanih oseb, ki je objavljen na spletnih straneh policije. »Osebo so prijeli hrvaški policisti 14. avgusta na mejnem prehodu Macelj. Po prijetju iskane osebe se njeni podatki umaknejo s seznama iskanih oseb,« so sprva zatrjevali v generalni policijski upravi. Ker je praksa policije praviloma drugačna – iskano osebo večinoma izbrišejo s seznama šele po tem, ko je udejanjena njena izročitev –, smo terjali dodatna pojasnila. Izkazalo se je, da je bil prvotni policijski odgovor zavajajoč. »Slovenska policija je omenjeno osebo iskala od septembra 2007, ko je okrožno sodišče v Mariboru razpisalo tiralico, ki je zastarala 20. aprila 2017,« so s policije odgovorili danes popoldne. »Ukrep iskanja zoper imenovanega je bil po dnevu zastaranja avtomatično izbrisan iz vseh policijskih evidenc. Na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča smo 10. avgusta iskano osebo ponovno vnesli v evidence, nismo pa je objavili na naših spletnih straneh.« Skratka, vrnili so ga na Interpolove sezname, niso pa tega javno objavili. Objava podatkov iskanih oseb na spletni strani policije ni obvezna, je še poudaril Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete. »Objava je sicer koristna zaradi pridobivanja informacij občanov, ima pa tudi negativne učinke, zato se osebni podatki iskanih oseb vedno umaknejo s spletne strani, ko so osebe prijete, izjemoma pa lahko tudi zaradi operativnih razlogov še v času razpisanega iskanja.« Zapisano torej dopušča domnevo, da je Grab prečkal mejo v lažnem prepričanju, da ga ne morejo prijeti, ker ga ni več na spletnem seznamu iskanih oseb. Ali je bilo vodstvo policije seznanjeno z dejstvom, da se Grab zadržuje v Sloveniji, saj so ga hrvaški policisti prijeli po tem, ko jo je skušal zapustiti? »Za vsako iskano osebo se zbirajo informacije o njenem gibanju in zadrževanju,« je odvrnil Menegalija, »kar pa so operativni, varovani podatki, ki jih ne moremo razkriti.«