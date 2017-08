Minulo nedeljo je slovensko-hrvaško mejo želel z osebnim avtomobilom prečkati moški srednjih let. Med rutinsko kontrolo dokumentov na mejnem prehodu Gruškovje se slovenskim policistom ni zdel sumljiv. Ko pa je njihov hrvaški kolega možakarjeve dokumente postavil pod optični čitalnik, je ugotovil, da je pred njim 61-letni Ljuban G., ki ga Slovenija že več let neuspešno išče prek Interpolove tiralice zaradi storitve kaznivega dejanja pred skoraj 22 leti. Hrvaška policija je domnevnemu ubežniku odvzela prostost. Do izročitve slovenskim pravosodnim organom bo priprt v zaporu v Zagrebu.

Kaznivo dejanje, zaradi katerega je Slovenija Ljubana G. uvrstila na seznam mednarodno iskanih oseb, je zagrešil 2. septembra 1995 v Mariboru. Ljuban G. naj bi skušal umoriti svojega soseda Stanislava M. Z njim se je tistega dne tako hudo sprl, da je z avtomatsko puško kalašnikov večkrat ustrelil skozi vhodna vrata oškodovančevega stanovanja na Meljski cesti. Ena od krogel, ki so predrle les, je M. zadela v zgornjo nadlaket in mu prizadejala hude poškodbe, je navedel (takrat še) okrožni državni tožilec Andrej Ferlinc v svoji obtožnici, ki je postala pravnomočna aprila 1996.

Sedemletno čakanje na začetek sojenja Obtožba, po kateri naj bi G. storil kaznivo dejanje poskusa umora, je zatem za več kot sedem let poniknila v nekem predalu enega izmed sodnikov mariborskega sodišča. Morda ta primer nikoli ne bi doživel sodne obravnave, če ne bi tega sodnega spisa prevzela nova sodnica, ki se je tedaj šele zaposlila na mariborskem okrožnem sodišču. Vendar je tudi ona sprva imela težave zagnati sodne mline, smo v Dnevniku poročali decembra 2003. Obtoženec se je namreč izmikal sodišču. Sodnica je ukazala policistom, naj obtoženega prisilno privedejo, a jim ga med enournim premorom ni uspelo pripeljati pred petčlanski sodni senat. Pozneje so ga vendarle izsledili. G. se je na glavni obravnavi še zelo živo spominjal tistega davnega septembrskega popoldneva. Trdil je, da je z M. in z njegovim svakom obnavljal hodnik. Med delom so popili toliko alkohola, da zaradi vinjenosti niso mogli betonirati tal. M. naj bi se med popivanjem sprl s svojim svakom, nato je zmerjal tudi obdolženega. G. je odkorakal po svojo avtomatsko puško in na hodniku ustrelil z njo. Vztrajal je, da ni hotel umoriti oškodovanca, temveč ga zgolj prestrašiti. Oškodovanec pa je trdil povsem drugače, in sicer, da je G. naklepno streljal v njegova vrata. »Menil sem, da meče petarde, in stopil k vhodnim vratom pogledat, kaj se dogaja na hodniku. Ko sem jih odprl za približno četrtino, je nenadoma večkrat počilo, ena izmed krogel pa me je zadela v desno nadlaket,« je razložil sodišču.