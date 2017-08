Potujoči trgovci na plažah, polnih turistov, niso nič novega. Pri njih najdemo vse, kar smo po nesreči pozabili doma - od sončnih krem, rut, brisač, sončnih očal, skritih na notranji strani suknjičev, klobukov, nakita in še kaj. Oblasti v Španiji pa najbolj skrbijo tisti, ki brez licence prodajajo hrano in pijačo.

Čeprav so na tamkajšnjih plažah ves čas prisotni redarji, ki oglobijo vsakogar, ki za svoje storitve nima dovoljenja, problem s tem ni rešen. Trgovci še vedno prihajajo nazaj. Da bi ljudem pokazali, kaj pravzaprav kupujejo, je El Pais objavil izsledke raziskovalcev, ki so dobrine, kupljene od potujočih trgovcev na plaži Barceloneta v Barceloni, testirali v državnem laboratoriju Microbac.

Hrana in pijača nepravilno skladiščeni in nehiginesko pripravljeni

Vzorčili so štiri izdelke: mojito, sangrijo, samoso in sendvič. Vsi izdelki so bili nepravilno skladiščeni, pijači sta namesto tri oziroma štiri stopinje Celzija, kot je ob prodaji predpisano, imeli temperaturo 15,6 stopinj Celzija. Samosa (to so testeni žepki, polnjeni z različnimi nadevi) je imela ob nakupu 29,3 stopinje Celzija in tudi sendvič, ki so ga iz plastične škatle kupili na plaži, je imel 27,6 stopinje Celzija.

Poleg tega, da izdelki niso bili ustrezno skladiščeni, jih je presenetila priprava hrane v nehigienskem okolju. Raziskovalci prav tako niso mogli oceniti, kako dolgo je trgovec izdelke hranil na žgočem soncu.

V izdelkih so našli prisotnost koliformnih bakterij (v sendviču 6000 enot, dovoljena vrednost pa naj ne bi presegla 1000 enot) in bakterije E.coli nad dovoljeno vrednostjo (nič na 100 mililitrov).