V sporočilu za javnost z naslovom Dragi najbolj iskani evropski kriminalci na begu – policija vas to poletje želi doma je Europol danes pozval ljudi k pomoči pri iskanju 21 najbolj iskanih kriminalcev v Evropi. Vseevropski akciji se je pridružila tudi slovenska policija, ki z razglednico išče Danijela Borojevića, ki je leta 2002 oborožen oropal banko v Celju.

Dragi Danijel, pridi domov, nekaj posebnega smo pripravili zate ... Policijske razglednice za kriminalce na begu https://t.co/qHqHPKb4bq — policija_si (@policija_si) August 4, 2017

Na slovenski razglednici je podoba Tromostovja, na njej pa piše »Dragi Danijel, poskušali smo vzpostaviti stik s teboj, a se nam nisi oglasil. Zate imamo nekaj posebnega ...«. Kot so zapisali pri slovenski policiji, si številni kriminalci, ki so na begu pred organi pregona, za svoje zatočišče izbirajo počitniške destinacije. Na policiji ljudi prosijo za pomoč pri iskanju podatka o natančni lokaciji teh kriminalcev, saj morajo prevzeti odgovornost za svoja hudodelstva, kot so umori, ugrabitve, preprodaja mamil in teroristična dejanja.

Na Europolu prosijo ljudi, naj razglednice, namenjene kriminalcem, ki so objavljene na spletni strani www.eumostwanted.eu/summercampaign, pošiljajo drugim in na ta način pomagajo pri njihovem iskanju.