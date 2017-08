»Če se napad lubadarja takoj ustavi, nam dela zaradi njega do naslednjega poletja gotovo ne bo zmanjkalo, saj so tukajšnje smreke polne podlubnikov. Pod lubjem se skriva več generacij lubadarja, od majhnih ličink do hroščkov, ki bodo v nekaj dneh pripravljeni za izlet. Ocenjujem, da bo bohinjska dolina konec leta pospravljena, kar zadeva smreko. Do nadmorske višine od 600 do 700 metrov je praktično ne bo več,« nam zelo kritične razmere opiše Marko Odar, direktor podjetja Strojni krožek (SK) Servis, d. o. o., ki se te dni z lubadarkami (drevjem, ki ga napadejo lubadarji oziroma podlubniki) spopada na Jereki pod Pokljuko. Skupino delavcev, ki dela prek njegovega podjetja, je med našim obiskom prišel seznanit, katero bo njihovo naslednje delovišče. Zaradi degradacije lubadarja na Bavarskem, v Avstriji… se Odar tudi boji, da bo v približno treh tednih trg zasičen z lesom in ga bo težko prodati, četudi je cena lubadark, ker so ostale brez lubja, približno 35 odstotkov nižja od cene hlodovine zelenih smrek.

Z lubadarjem se spopada pajek