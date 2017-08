Na sarajevskem filmskem festivalu lahko uživate le, če se že vnaprej odločite, da se ne boste preveč jezili. Letos poteka že triindvajsetič, festivalski direktor Mirsad Purivatra pa rad pove zgodbo o tem, kako je prvič potekal čisto neuradno, še med vojno, ko so med zračnimi napadi na mesto filme vrteli v zakloniščih, vstopnina za Sarajevčane pa je bila ena cigareta. Kljub veliki prepoznavnosti festivala, ki je tačas postal osrednji filmski dogodek v jugovzhodni Evropi, pa imajo pri organizaciji še vedno veliko težav.

Če vam uspe vse našteto spregledati, je lahko obisk sarajevskega festivala izjemna izkušnja. Mesto je živahno in zgodovinsko bogato, hrana izvrstna, nočno življenje pestro in filmi – ti so praviloma odlični. Morda je pri tem največkrat izjema prav tekmovalni program, ki je geografsko omejen na jugovzhodno Evropo in se zato v njem marsikdaj znajde kakšen film, ki ga ne odlikuje prav nič, razen da tekmovalnemu programu ustreza regijsko.

Resnični talci

To zagotovo ne velja za gruzijsko-rusko-poljski film Talci, ki je letos na sporedu v tekmovalnem programu igranih filmov. Nastal je po resničnih dogodkih: leta 1983 je skupina dvajsetletnikov v tedanji sovjetski Gruziji poskušala ugrabiti letalo, namenjeno v mesto Batumi, da bi pilota prisilili, da bi jih odpeljal v Turčijo. Skratka v najbližjo državo, ki ni bila del tedanjega vzhodnega bloka, saj je bilo meje nemogoče prečkati z avtom. Ugrabitev se je hudo ponesrečila, nekaj ljudi je umrlo, večino mladih nesojenih ugrabiteljev pa so obsodili na smrt – ne da bi staršem kdaj povedali, kje so njihovi otroci pokopani. Še več – od tedaj so jih strogo nadzorovali, posamezni tajni agenti pa so jim med zasliševanji celo namignili, da so njihovi otroci nekje še živi.

Režiser filma Rezo Gigineishvili se je za dogodek začel zanimati že kot otrok, ko je doma v kuhinji slišal pritajene pogovore med svojo mamo in mamo enega izmed ugrabiteljev letala. Talci so zato slogovno – predvsem vizualno – do zadnje podrobnosti dodelan film. Gruzija iz osemdesetih je v filmu namreč videti ne le kot iz drugega časa, temveč skoraj retro – če bi videli samo odlomek iz filma, bi zlahka sklepali, da gre za sodobne hipsterje, ki so se naključno znašli v vzhodni Evropi. Tudi pri fotografiji o realizmu ni sledi. Direktor fotografije Vladislav Opelyants se je namesto tega osredotočil na vizualno ugodje. In res – film je pravi užitek, navsezadnje tudi zato, ker je scenaristično in režijsko izpeljan tako spretno, da zanimanja zanj ne izgubimo niti za trenutek.