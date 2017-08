V Španiji se je uvod v novo sezono pričel s španskim superpokalom, ki je postregel z obračunom med velikima tekmecema Barcelono in Realom iz Madrida. Pri Kataloncih je novi trener Ernesto Valverde na položaj Neymarja, ki je v svojem debiju za PSG proti Guingampu že dosegel prvi gol, pričakovano postavil Gerarda Deulofeua, v nekaj sprememb pa je bil prisiljen tudi njegov stanovski kolega na klopi kraljevega kluba Zinedine Zidane. Francoz je na klopi tako kot že na tekmi evropskega superpokala proti Manchester Unitedu znova pustil Cristiana Ronalda, zaradi kazni pa je manjkal tudi hrvaški vezist Luka Modrić, ki ga je zamenjal njegov rojak Mateo Kovačić.

Gledalci so v prvem polčasu na Camp Nou lahko spremljali izenačen dvoboj, v katerem je bila posest na strani Barcelone (63-odstotna), več strelov proti vratom (5:2) pa je sprožil Real. Kljub temu sta obe ekipi svoji mreži v prvem polčasu ohranili nedotaknjeni in na odmor odšli ob izidu 0:0.

A že začetek drugega polčasa je postregel za razburljivejše nadaljevanje, saj so v 50. minuti v vodstvo prišli gosti. Domačega vratarja Marca-Andrea Ter Stegna je pri tem premagal kar soigralec, in sicer Gerard Pique, ki je ob nenevarnem predložku Reala nerodno posredoval in žogo poslal v lastno mrežo.

Barcelona je po prejetem zadetku močno pritisnila, vendar so bili njeni igralci pred vrati Reala premalo zbrani. A njihova vztrajnost je bila naposled le poplačana, potem ko je v kazenskem prostoru padel Luis Suarez, sodnik pa je pokazal na najstrožjo kazen. V 77. minuti jo je uspešno izvedel Lionel Messi in izenačil na 1:1.

A pri neodločenem izidu ni ostalo dolgo. Vsega tri minute kasneje so Madridčani izpeljali hiter protinapad, ki ga je, potem ko je preigral Piqueja, s silovitim strelom zaključil rezervist Cristiano Ronaldo. Portugalec je gol za novo vodstvo svoje ekipe proslavil s slačenjem dresa in kazanjem mišic, posledično pa prejel rumeni karton. To ga je v 82. minuti drago stalo. Tedaj je namreč prvi zvezdnik galaktikov padel v kazenskem prostoru Barcelone, sodnik pa ga je zaradi hlinjenja prekrška kaznoval še z drugim rumenim kartonom.

Kljub temu da je Real v zaključek tekme vstopil z igralcem manj, pa mu je v 90. minuti uspelo doseči še tretji zadetek. Znova je iz igre izpadel Pique, neubranljivo pa je streljal Marco Asensio in pred sredino povratno tekmo na Santiagu Bernabeu postavil končni izid 3:1 za Real.