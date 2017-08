V Skopju so včeraj povsem podlegli nogometni vročici, za katero sta poskrbela velikana iz Španije in Anglije. Po poročanju lokalnih medijev so bili navijači za svoj sedež na stadionu Filipa II. na črnem trgu pripravljeni odšteti tudi do 700 evrov, pa čeprav je bilo spremljanje tekme na tribunah zaradi pasje vročine bržkone vse prej kot prijetno. Živo srebro se je v makedonski prestolnici čez dan namreč povzpelo vse do 36 stopinj Celzija, kar pa ni zmotilo zvezdnikov na igrišču, ki so dvoboj pričeli v visokem ritmu.

Med njimi ni bilo prvega zvezdnika aktualnih španskih prvakov Cristiana Ronalda, ki je zaradi poznega prihoda z dopusta obsedel na klopi, namesto njega pa je trener Zinedine Zidane priložnost v napadu ponudil Garethu Balu.

Uvodne minute so pripadle zmagovalcem evropske lige, a je kaj kmalu pobudo prevzel Real, ki si je tudi priigral prvo nevarnejšo priložnost na tekmi. Že po dobrih 15 minutah igre je vrata Davida De Gee ogrozil Casemiro, vendar je zadel prečko. A če je Brazilec v svojem prvem poskusu proti tekmečevim vratom še meril nenatančno, si v drugo osem minut kasneje tega ni več dovolil. Po podaji Danija Carvajala se je sam znašel pred golom Manchester Uniteda in zadel za 1:0. Kraljevi klub je po zaslugi 25-letnika, ki je zadel tudi v finalu lige prvakov proti Juventusu, gol dosegel še na 66. tekmi zapored.

In čeprav je Real v nadaljevanju pobudo prepustil rdečim vragom, ti tega niso znali unovčiti. Njihova posest v prvem polčasu je bila zgolj 41-odstotna, edini strel v okvir vrat Keylorja Navasa pa je tik pred odhodom v slačilnico sprožil Romelu Lukaku.

Neodločnost Angležev je Real znova kaznoval v 52. minuti, ko je na 2:0 povišal Isco, tekmo pa bi lahko nekaj minut za tem odločil Gareth Bale, a je tako kot Casemiro zadel prečko. Manchester United je predramil šele gol Lukakuja, ki je v 62. minuti znižal zaostanek na 1:2, pri tem izidu pa je navkljub pritisku Otočanov tudi ostalo.

Superpokal je tako še četrtič odšel v roke dvanajstkratnih evropskih prvakov. Ti so postali prva ekipa po Milanu (1989, 1990), ki je pokal osvojila dvakrat zapored, in obenem edina s štirimi tovrstnimi lovorikami. Več, po pet, jih imata le še Barcelona in že omenjeni Milan. Velja še dodati, da je Zinedine Zidane še naprej stoodstoten, kar zadeva evropskega superpokala, saj ga je leta 1996 in 2002 osvojil kot igralec, v letih 2016 in 2017 pa še kot trener Reala.