Ko gre minister Zdravko obiskat močvirnika

Imamo posluh za vse, ki so dobronamerni, nimamo pa posluha za tiste, ki po naročilu drugih z ljubljanskimi močvirniki rušijo ta projekt in želijo sesuti delovna mesta v Mariboru. Se še spomnite te izjave Zdravka Počivalška? Glede na nedavno obnašanje in početje gospodarskega ministra deluje kot iz nekega drugega časa in prostora.